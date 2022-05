Jaki jest cel pakietu kredytowego, który zaprezentował premier?

Pomoc dla rodzin posiadających hipoteki w złotych, która będzie wsparciem dla 2 mln kredytobiorców. Cały pakiet będzie obejmować cztery filary wsparcia dla kredytobiorców. Likwidacja stawki referencyjnej WIBOR to dla niektórych wręcz rewolucja. Zastąpimy ją innym, bardziej sprawiedliwym wskaźnikiem, co przełoży się na obniżenie rocznych kosztów obsługi kredytu aż o jedną trzecią w 2022 r. i 2023 r. Pokażemy, że można inaczej wykorzystać istniejące środki na wsparcie w ramach Funduszu Pomocy. Wakacje kredytowe znamy już z covidowej pomocy - wówczas okazały się dużym wsparciem dla przedsiębiorstw. Tym razem przyszła kolej na gospodarstwa domowe. To cztery miesiące wakacji kredytowych, ale także dopłaty do zagrożonych kredytów w kwocie do 2 tys. zł miesięcznie na okres do trzech lat.

A jak udrożnicie pomoc?

Dotychczas rozpatrzenie wniosku było często długotrwałe. Teraz chcemy to przyspieszyć. Prosty wniosek o wakacje kredytowe będzie można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Banki będą musiały przygotować stosowne modyfikacje w swoich aplikacjach.

To jeden z pomysłów, który ma ustabilizować sytuację na rynku mieszkaniowym? Inaczej moglibyśmy mieć do czynienia z masową wyprzedażą mieszkań kupionych na kredyt?

Mówimy o ok. 100 tys. osób (w najtrudniejszej sytuacji - red.) na w sumie 2 mln kredytobiorców. To poważna grupa. Ale powinniśmy pomagać przede wszystkim tym, którzy rzeczywiście realnie nie są w stanie spłacać raty kredytu. Pamiętajmy też, że podczas inflacji zyskują osoby, które mają wysokowartościowe aktywa. Np. mieszkanie

To nie takie oczywiste. Nominalnie nie będą już spadać ceny , ale eksperci twierdzą, że realnie tak.

Ale mówimy o kredytobiorcach, którzy rok, dwa, trzy lata temu wzięli kredyt, czyli w dołku WIBOR-owym, i kupili mieszkanie 30-40 proc. taniej niż jego dzisiejsza wartość.

Jak w szczegółach będzie wyglądała zamiana WIBOR-u na stawkę POLONIA?

Jeśli nie doszłoby do ustalenia przez GPW Benchmark i banki nowej stawki referencyjnej, to będziemy wzorować się na POLONII. Natomiast docelowo chcemy też ustanowić nową stawkę referencyjną, która swoją wyceną będzie zbliżona do POLONII.

Ale czy ten mechanizm nie spowoduje, że faktycznie będziemy mieli obniżkę rat kredytów, ale gdy potem stopy zaczną spadać, to reakcja będzie opóźniona? WIBOR zareagowałby szybciej.

Absolutnie nie. Ta stawka referencyjna będzie przecież terminowa i w działaniu bardzo podobna do WIBOR-u. Powinna być overnight, czyli zmienna i akceptowalna dla rynku. Reakcyjność będzie podobna i wszelkie obniżenie stóp procentowych będzie miało tak samo dynamiczny wpływ na ratę kredytu, jak to jest dzisiaj.

A co np. z pomysłem mrożenia rat kredytów? Gdzie jest granica dla rządu, jeśli chodzi o pomoc dla kredytobiorców?

Pomocy powinna towarzyszyć racjonalność. Mrożenie nieadekwatnie do sytuacji na rynku jest niewłaściwe. Nie możemy odwracać skutków podnoszenia stóp wszędzie. Chcemy trafiać do grup, które nie są w stanie udźwignąć wyższych rat. Nasz rynek jest specyficzny - mamy bardzo mało kredytów ze stałą stopą. To zaskakujące, bo dojrzałe rynki, np. amerykański, mają 70 proc. kredytów ze stałym oprocentowaniem dla konsumenta. U nas to tylko kilka procent. Są banki, które w ogóle nie mają takiej oferty. W celu utrzymania stabilności rynku hipotecznego powinniśmy upowszechniać stałe stopy dla kredytów mieszkaniowych. To dowód na dojrzałość rynku. On powinien się zmieniać na bardziej bezpieczny dla konsumenta. Warto jednak dodać, że również konsumenci muszą przekonać się do tego typu rozwiązań. W sytuacji spadających stóp procentowych kredyty o stałym oprocentowaniu nie były postrzegane jako korzystne. Dziś trzeba docenić ich „przewidywalność”.

Jakie są instrumenty oddziaływania na banki, żeby szły w tym kierunku? Premier zapowiedział też obligacje indeksowane inflacją.

Już takie istnieją, ale powinny być emitowane szerzej, również te krótkoterminowe. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, że oprocentowanie na lokatach i depozytach jest poniżej 1 proc., skoro mamy tak wysokie stopy i inflację. Oczywiście wynika to w dużym stopniu również ze wzrostu nadpłynności sektora bankowego w okresie pandemii COVID-19. Stąd wzięła się istotna nadwyżka depozytów nad kredytami, co obecnie spowalnia wzrost oprocentowania tych pierwszych. Możemy jednak częściowo na to wpłynąć, bo w ramach oferty konsumenckiej możemy to regulować ustawą. Z kolei szansą na pewne zmniejszenie nadpłynności sektora bankowego może być również wzrost oprocentowania detalicznych obligacji skarbowych, co już zostało zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów w majowej ofercie obligacji oszczędnościowych.

Apelujemy o zwiększenie oprocentowania depozytów i poszerzanie oferty kredytów mieszkaniowych o stałej stopie. Determinacja premiera, aby przemodelować ten rynek, jest duża. Zapowiedział zobowiązania banków na poziomie 5 mld zł w skali rocznej, które popłyną do funduszu pomocowego oraz na wsparcie kredytobiorców, którzy będą zasilani pieniędzmi banków. Liczymy na pozytywną reakcję banków na nasze oczekiwania w tej sprawie.

Co to znaczy? Zaproponujecie ustawę o minimalnym oprocentowaniu depozytów w relacji do inflacji?

Taka ingerencja byłaby nadmierna. W podobnej sytuacji raczej wprowadza się elementy zachęty albo korzyści, które determinują postępowanie banku. Nie trzeba zakazywać albo sztywno nakazywać, ale można wskazać trend, do którego banki będą zobowiązane się dostosować.

Co jest teraz największym bólem głowy ministra rozwoju?