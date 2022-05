Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) został zapytany w poniedziałek w Sejmie przez dziennikarzy, jak skomentuje wypowiedź Zbigniewa Ziobro, że to Solidarna Polska miała rację, iż zgoda rządu PiS na mechanizm warunkowości będzie prowadzić do szantażowania Polski przez UE.

"Prowadzimy bardzo zdecydowaną politykę wobec Unii Europejskiej i będziemy ją prowadzić, natomiast Solidarna Polska chce się jakoś wyróżnić i nas przelicytować i to jest błąd, który może ją drogo kosztować" - odpowiedział Terlecki.

Nie odpowiedział na pytanie, czy te koszty to będzie rozpad koalicji.

W wywiadzie dla poniedziałkowego wydania tygodnika "Sieci" Terlecki powiedział, że "w Prawie i Sprawiedliwości zwycięża przekonanie, że trzeba +odstrzelić+ tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się".

Terlecki dodał, że w PiS narasta atmosfera, że należy to +przeciąć+. Jest też - jak relacjonował - opinia, że "w żadnym wypadku tych ludzi nie można wziąć na swoje listy". Zastrzegł, że oczywiście o tym zdecyduje kierownictwo partii, ale opór w terenie będzie znacznie większy, niż poprzednio. Dopytywany, czy chodzi o Solidarną Polskę, czy o drobne grupki, Terlecki stwierdził, że o wszystkich razem.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odpowiadając na te słowa na konferencji prasowej w Dębicy powiedział, że potwierdzają one to, że Solidarna Polska miała rację, ostrzegając, że zgoda na mechanizm warunkowości i Fundusz Odbudowy w takim kształcie jakim ona nastąpiła, będzie prowadził do blokowania środków finansowych dla Polski oraz szantażowania naszego kraju pod byle pretekstem.