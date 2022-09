Z Sylwestrem Marciniakiem rozmawiają Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak

Państwowa Komisja Wyborcza obchodzi właśnie 100-lecie. Jakie wyborcze lekcje płyną z całego okresu waszej działalności?

Choćby takie, że nie samo istnienie takiego organu jak PKW jest gwarantem demokracji i uczciwości, a jedynie jego prawidłowe funkcjonowanie. Czyli takie jak obecnie. Pamiętamy przecież jak działało PKW w czasach PRL . Podobnie było w latach 1935-1939.

Dawniej w składach PKW dominowali sędziowie, obecnie osoby wskazywane przez Sejm. Który wariant jest lepszy?

Od 1990 r. w skład PKW wchodzili tylko sędziowie - z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Początkowo po pięciu, później już po trzech. Co ciekawe, w projekcie konstytucji z 1997 r. znajdował się rozdział dotyczący komisji. Składał się z dwóch przepisów: pierwszy mówił o tym, że w skład PKW wchodzi po trzech sędziów z TK, SN i NSA, drugi - że szczegóły tych rozwiązań określi ustawa. Tyle że pojawiło się dążenie do odchudzenia ustawy zasadniczej, by była bardziej w stylu amerykańskim - i wyrzucono rozdział nas dotyczący.

W efekcie PKW nie jest organem konstytucyjnym...

I nie ma konstytucyjnie określonego składu. Zmiany z 2018 r. polegały m.in. na wskazaniu części członków PKW przez kluby sejmowe - nie można więc powiedzieć, że było to niezgodne z konstytucją. Co więcej, takie rozwiązanie nawiązuje do II RP, w której również najliczniejsze kluby wskazywały członków PKW. Te zmiany sprzed kilku lat są też zgodne z rekomendacjami Komisji Weneckiej z 2002 r. Wcześniejszy, czysto sędziowski model PKW stanowił ewenement w skali międzynarodowej.

W przyszłym roku czeka nas wyborczy maraton. Gdy jednak ogólnopolskich głosowań nie ma, to czy w PKW wieje nudą?

1 lipca otrzymaliśmy nowe zadanie - nadzór nad rejestrami umów i rejestrami wpłat partii politycznych. Choć nie poszły za tym dodatkowe środki i ludzie, więc powoduje to pewne problemy... Mamy więc co robić. A oprócz tego badamy sprawozdania finansowe ugrupowań. W tym roku podjęliśmy 100 uchwał, głównie dotyczących subwencji i sprawozdań finansowych komitetów wyborczych i partii politycznych. Zresztą od czasu do czasu media informują, komu PKW odrzuciła sprawozdanie. Poza tym w tym roku przeprowadzonych zostało już ponad 200 wyborów samorządowych w toku kadencji i referendów lokalnych w sprawie odwołania organu gminy. Ale tak, jesienią przyszłego roku przewidziane są wybory parlamentarne i samorządowe, na 2024 r. zaplanowane są eurowybory, a prezydenckie na 2025 r.

PKW powinna zyskać jakiejś kompetencje?

Oczywiście, choćby możliwość zmiany granic okręgów wyborczych i liczby posłów w nich wybieranych, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa lub ze zmiany liczby mieszkańców w okręgu wyborczym lub w kraju. Bo dziś może to zrobić jedynie parlament poprzez zmianę ustawy. A do tego trzeba woli politycznej, której najczęściej nie ma. Po każdych wyborach sygnalizujemy instytucjom państwowym, że zmieniła się liczba ludności, i niezbędne jest dokonanie korekty liczby posłów wybieranych w niektórych okręgach. Ale nikt nie chce tego robić, bo wszyscy przyzwyczaili się do obecnego stanu. Gdyby zależało to od PKW, działania w zakresie normy przedstawicielskiej byłyby podejmowane od ręki.

PKW powinna stać się organem konstytucyjnym?

Tak. Ale jestem realistą - od 1997 r. konstytucję zmieniono tylko dwa razy. A więc tylko dużo się mówi o zmianie ustawy zasadniczej, lecz niewiele robi. Bo co się stało choćby z pomysłem Gowina z 2020 r., który proponował wydłużyć kadencję prezydenta z pięciu do siedmiu lat, i by w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy nie było możliwości wybrania na drugą kadencję? Wszyscy już o tym zapomnieli.

W przyszłym roku rusza wyborczy cykl. Biorąc pod uwagę stawkę tych elekcji i klimat polityczny w kraju, spodziewa się pan dużo większej presji wywieranej na PKW niż dotychczas?

Jesteśmy odporni. Natomiast trzeba pamiętać, że w PKW zasiada siedmiu członków wskazanych przez Sejm: trzech przez PiS, dwóch przez KO oraz po jednym przez PSL i Lewicę. Spieramy się na posiedzeniach, lecz ostatecznie potrafimy wypracować odpowiednie rozwiązania - jak nasza słynna uchwała z 10 maja w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP, którą przyjęliśmy jednogłośnie.

Znów czeka nas dyskusja o przesunięciu wyborów - tym razem samorządowych. Bo wypadają tuż koło parlamentarnych.