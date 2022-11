Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin wziął w środę udział w uroczystych obchodach Dnia Łącznościowca, które odbyły się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Sasin podkreślił, że Poczta Polska jest dziś przedsiębiorstwem nastawionym nie tylko na przeszłość i tradycję, ale przede wszystkim na przyszłość.

"Rząd wspiera te działania zarówno jeśli chodzi o inwestycje w nowoczesną architekturę i infrastrukturę logistyczną, ale dbamy również o to, aby poczta zachowywała dobrą kondycję finansową" - mówił wicepremier. Jak dodał, "temu służą przepisy ustawowe przyjęte w tym roku, dotyczące zwrotu straty, którą poczta ponosi na usłudze powszechnej, czyli na tym, co jest najważniejsze i najbardziej widoczne dla klientów. Urzędy pocztowe, praca listonoszy, to wszystko świadczy o charakterze Poczty Polskiej" - wskazał.

Sasin podkreślił, że Poczta Polska nieustannie inwestuje.

"To inwestycja w nowoczesną architekturę sieci logistycznej, w nowoczesny sprzęt (...). Dbamy i będziemy dbać o to, by poczta miała również środki na inwestycje. Ważne, żeby poczta zarabiała, bo jest firmą, jest przedsiębiorstwem, więc musi zarabiać. Będziemy zwracać koszty tam, gdzie są usługi, które z natury rzeczy są usługami deficytowymi, ale ważnymi z punktu widzenia państwa" – mówił.

Szef MAP stwierdził, że obecnie deficytowe jest dostarczanie korespondencji listowej, którą w dużej mierze stanowi korespondencja urzędowa.

"Dbamy o to, aby ta część działalności była dochodowa, poprzez zawieranie odpowiednich kontraktów przez instytucje państwa. Zarząd poczty jest bardzo aktywny i negocjuje dobre warunki, natomiast (...) dzisiaj przyszłością (...) jest rynek doręczeń paczek i tu ważne są inwestycje" – powiedział.

Zdaniem wicepremiera największym zadaniem stojącym przed Pocztą Polską są przesyłki kurierskie.

"Ten rynek jest dzisiaj bardzo wymagający, działa tutaj bardzo wiele podmiotów i też moją rolą jako ministra aktywów państwowych jest dbałość o to, by poczta mogła skutecznie tę działalność rozwijać, i będziemy to robić" - zapewnił Sasin.

"Poczta Polska jest strategicznym przedsiębiorstwem. Łączność, dostarczanie przesyłek, ale nie tylko, ponieważ poczta zajmuje się przecież także transportem i zabezpieczeniem gotówki (...). Tych przejawów działalności Poczty Polskiej, które świadczą o tym, że jest ona przedsiębiorstwem strategicznym, jest wiele, i zadaniem rządu wspólnie z zarządem i całą kadrą kierowniczą jest zadbanie o to, by poczta mogła dalej funkcjonować, a może funkcjonować jako przedsiębiorstwo tylko wtedy, kiedy będzie konkurencyjna" – zaznaczył minister.