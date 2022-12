"Nie może być tak, że w rządzie zaogniane są konflikty. Nie może być na to naszej zgody. To też sygnał, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji w przyszłości" - powiedział PAP polityk partii rządzącej.

Reklama

O tym, że Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski jeszcze w poniedziałek straci większość kompetencji, które ma w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jako pierwsze poinformowało radio RMF FM.

autor: Rafał Białkowski