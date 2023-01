Moim obowiązkiem jest zrobić wszystko, co można zrobić w tych okolicznościach, by złagodzić i odstawić na bok ten niepotrzebny spór z Unią Europejską, bo wróg jest na wschodzie - powiedział w środę w wywiadzie dla CNN premier Mateusz Morawiecki. Pytany o to, czy prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę sądową, odparł: "zobaczymy".

Pytany o możliwość rychłego zakończenia sporu i odblokowania środków z Unii Europejskiej, Morawiecki stwierdził, że jest "ostrożnym optymistą" w tej kwestii, o ile ustawę w tej kwestii podpisze prezydent. Na pytanie o to, czy prezydent to zrobi, odparł: "Zobaczymy (...) To oczywiście jego prerogatywa, więc nie będę uprzedzał żadnej decyzji. Moim obowiązkiem jest zrobić wszystko, co można zrobić w tych okolicznościach, aby złagodzić i odłożyć na bok ten niepotrzebny spór z Unią Europejską, ponieważ wróg jest na wschodzie i jest to Rosja" - powiedział Morawiecki.