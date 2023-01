Reklama

"W sobotę o godz. 11 rozpocznie się kolejny zjazd Akademii PiS; będzie to pierwszy zjazd w bloku .Dokąd zmierzamy?., czyli będziemy mówić mniej o tym co było, a skupimy się na tym co będzie. Jako pierwszy wystąpi premier Morawiecki, który wygłosi wykład pt. 'Nowoczesne państwo dobrobytu - Polski model rozwojowy w XXI wieku'" - poinformował kierownik Akademii Krzysztof Szczucki.

Reklama

Niewykluczone, że przedstawi pewne pomysły na przyszłość

"Premier Morawiecki będzie mówił o programie, głównie gospodarczym i okołogospodarczym PiS. Niewykluczone, że przedstawi pewne pomysły na przyszłość" - dodał.

Drugim mówcą będzie minister Przemysław Czarnek, który ma przedstawić pomysły i plany na oświatę, edukacje i naukę.

"Trzecim mówcą będzie profesor Andrzej Zybertowicz, który wygłosi wykład pt. 'Suwerenność RP a rewolucja cyfrowa'" - wskazał Szczucki.

"Spodziewamy się nawet 150 osób podczas sobotnich wykładów. Jest duże zainteresowanie ze strony posłów, senatorów, a także samorządowców i młodzieżówki PiS" - powiedział Szczucki.

Akademia PiS jest skierowana do parlamentarzystów ugrupowania, przedstawicieli Forum Młodych PiS, a także samorządów. "W ten sposób powstaje wewnętrzny system kształcenia, debaty i formowania idei politycznej. Żywy think tank, tworzony przez tych, którym później przyjdzie wdrażanie opracowanych przez nas programów" - mówił PAP Szczucki zapowiadając pierwszy zjazd Akademii. "Dlatego wiele czasu poświęcimy na debaty; będziemy zachęcać uczestników Akademii do dyskusji, zadawania pytań, a także do krytycznych uwag" - dodał.

Wykłady w ramach Akademii PiS zostały pogrupowane w trzy bloki: "Skąd jesteśmy?", "Dokąd zmierzamy?" oraz trzeci, dotyczący problematyki prawnej. Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu, aż do czerwca przyszłego roku.

autor: Rafał Białkowski