Zapytaliśmy o trzy zagadnienia: prywatyzację spółek z udziałem Skarbu Państwa, niedziele handlowe oraz rolę państwa w obszarze gospodarki. Otrzymaliśmy odpowiedzi od opozycji. Na pytania po raz kolejny nie odpowiedział PiS. Przywołujemy zatem słowa i działania polityków Zjednoczonej Prawicy z ostatnich lat.

Kluczowe SSP w rękach państwa

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w oficjalnych przekazach od wielu lat sprzeciwiają się prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa. Mówił o tym m.in. w 2011 r. prezes partii Jarosław Kaczyński, który podkreślał, że tak duże firmy, jak Orlen, Grupa Lotos, Powszechny Zakład Ubezpieczeń czy KGHM Polska Miedź to „coś, co stanowi wartość szczególną dla siły państwa, jego bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania” i nie powinno się ich prywatyzować „w jakichkolwiek okolicznościach”. – To są te klejnoty w polskiej koronie, to są te srebra rodowe, to są te firmy, których musimy strzec, których w żadnym przypadku nie możemy prywatyzować – podkreślał szef PiS, dodając, że można wręcz myśleć o konsolidacji SSP.

