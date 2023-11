"W przeddzień 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezentujemy kilkadziesiąt unikalnych, wybranych z tej okazji dokumentów archiwalnych z okresu, gdy nasz kraj, po 123 latach niewoli, odzyskiwał niepodległość" - powiedział PAP historyk i archiwista Archiwum Akt Nowych Rafał Kierzkowski.

Początki II Rzeczpospolitej

Wśród nich są m.in. akta Tymczasowej Rady Stanu, Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa oraz dokumenty dotyczące wybitnych mężów stanu, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

"11 listopada to ważna data, która słusznie się nam kojarzy z odzyskaniem niepodległości, jednak nie było to wydarzenie punktowe, lecz proces, który trwał kilka lat, a biorąc pod uwagę kilka pokoleń Polaków walczących o wolność w XIX wieku - kilka dekad. Poza czynem zbrojnym, walki o niepodległość wiązała się z działaniami o charakterze administracyjnym. W latach 1917-18 Tymczasowa Rada Stanu i Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, które budowały administracyjne podstawy przyszłej polskiej państwowości, wytworzyły co najmniej kilkadziesiąt tysięcy dokumentów" – wyjaśnił, dodając, że "właśnie dlatego proces odzyskiwania niepodległości jest wyjątkowo dobrze udokumentowany".

Niemi świadkowie historii

W AAN zaprezentowano m.in. oryginalny egzemplarz aktu przekazania przez Radę Regencyjną władzy Józefowi Piłsudskiemu z 14 listopada 1918 r., uwierzytelnioną kopię dokumentu z 11 listopada, w którym Rada przekazała brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu władzę na Wojskiem Polskim.

Wśród udostępnionych dokumentów jest m.in. dyplom otwarcia Tymczasowej Rady Stanu z 15 stycznia 1917 r. Czytamy w nim "Od marzeń i słów o Państwie Polskiem przechodzimy do czynu", regulamin rady, projekt konstytucji państwa polskiego (1917) oraz pochodzący z grudnia 1919 r. list Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego z prośbą, aby objął on polskie przedstawicielstwo na konferencji pokojowej w Paryżu.

"Dokumentacja zachowana w zasobie AAN jest najlepszym zapisem wielkiej pracy, jaką wykonali ojcowie polskiej niepodległości" - powiedział PAP archiwista AAN.

Pierwsze archiwum niepodległej Polski

Archiwum Akt Nowych (AAN), jedno z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym rozpoczęło swą działalność na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r. O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Początkowo nosiło nazwę Archiwum Wojskowe, podlegało Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i miało zabezpieczyć dokumentację po wojskowych władzach okupacyjnych niemieckich i austriackich z lat 1915-1918.

Obecnie zasób AAN stanowią 2667 zespoły i zbiory archiwalne zajmujące ok 34 tys. metrów półek magazynowych.

autor: Maciej Replewicz