Znamy koalicyjnego kandydata na Rzecznika Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak została zgłoszona łącznie przez wszystkie kluby. To oznacza, że będzie miała większość w Sejmie potrzebną dla poparcia jej kandydatury. Informację potwierdziliśmy w trzech źródłach.

Wybór Rzecznika Praw Dziecka to jedna z pierwszych personalnych decyzji Sejmu. Kadencja urzędującego obecnie Mikołaja Pawlaka kończy się 14 grudnia. Ponieważ dla wielu polityków koalicji obywatelskiej źle ocenia jego pracę, uznają że nie powinien on pełnić urzędu ani dzień dłużej. Tak stałoby się, jeśli Sejm ociągałby się z wyborem.

Jak mówią nam posłowie, którzy znają sprawę, kandydat musi być jeden - chodzi o to, by nie dopuścić do kompromitacji w głosowaniu. Tak było pięć lat temu – kadencja Marka Michalaka kończyła się w sierpniu, a Pawlak został wybrany cztery miesiące później. W międzyczasie odpadło czworo innych kandydatów – Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, Paweł Kukiz-Szczuciński – kandydat Kukiz'15, zgłoszona przez PiS Sabina Zalewska, a później Agnieszka Dudzińska, którą również poparł PiS.