Sejm debatuje w środę w pierwszym czytaniu nad obywatelskim projektem ustawy o refundacji in vitro. "Nie będę ukrywać. Jestem bardzo wzruszona tym momentem" - mówiła Nowicka w debacie. "Tyle lat walki, ponad 20 lat walki o dostępność in vitro w Polsce i dzisiaj jest ten dzień. Jest to wyjątkowy dzień" - powiedziała.

"Zapłodnienie pozaustrojowe, metodą in vitro, jest skuteczną metodą zajścia w ciążę"

Posłanka Lewicy wskazała, że istotą projektu ustawy jest wprowadzenie bezterminowo finansowania procedury in vitro z budżetu państwa w kwocie nie mniejszej niż 500 mln zł rocznie.

"Zapłodnienie pozaustrojowe, metodą in vitro, jest skuteczną metodą zajścia w ciążę. W Polsce, dzięki tej metodzie, w ciągu blisko 40 lat jej stosowania, urodziło się ponad 100 tys. dzieci. Są to tysiące dzieci, które nie narodziłyby się, gdyby nie in vitro. Gdyby ta metoda była bardziej dostępna finansowo, dzieci byłoby znacznie więcej" - zauważyła Nowicka.

Posłanka zwróciła uwagę, że większa dostępność finansowa tej metody, dla osób z problemem niepłodności, może poprawić "dramatyczną sytuację demograficzną Polski".

"Niepłodność stanowi wielki i rosnący problem społeczny i medyczny, szacuje się, że 20 proc. społeczeństwa, czyli blisko 3 mln osób w Polsce, choruje na niepłodność. Tymczasem leczenie niepłodności jest obowiązkiem państwa, ale z tego obowiązku państwo nie wywiązywało się do tej pory w sposób należyty" - powiedziała.

"Ma tylko jedną wadę - jest bardzo kosztowne"

"Leczenie niepłodności metodą in vitro stanowi skuteczną metodę na posiadanie potomka, mamy prawo z niej korzystać. Ma tylko jedną wadę - jest bardzo kosztowne. Przez to jest trudno dostępne lub całkiem niedostępne finansowo dla wielu osób w Polsce, a to stanowi nierówność, której Państwo musi przeciwdziałać wszelkimi dostępnymi metodami" - zaznaczyła posłanka.

Nowicka poinformowała, że Lewica "zdecydowanie" popiera obywatelski projekt ustawy. "Refundacja in vitro i jest dla nas kwestią fundamentalną" - podkreśliła.

Wskazała, że ustawa jest bardzo potrzebna i oczekiwana społecznie. "Polki i Polacy muszą mieć realny dostęp do nowoczesnego leczenia niepłodności tą metodą, zgodnie z najlepszymi standardami opieki medycznej" - przekazała.

Jak dodała, poprawa dostępności do leczenia niepłodności jest ważna nie tylko dla obywateli i obywatelek, ona to jest ważna i pożądana również dla Państwa. "Stoimy wobec katastrofy demograficznej, więc finansowanie poprawy dzietności w Polsce jest przede wszystkim inwestowanie w dobrostan naszego kraju" - podsumowała.

Autorka: Katarzyna Herbut