Kohabitacja – co to znaczy?

Kohabitacja – słowo pochodzi z łaciny(cohabitare) – „co" (wspólnie) i „habitare" (mieszkać). Dosłowne znaczenie pojęcia to „współmieszkać”, „wspólne zamieszkanie".

W języku polskim związek kohabitacyjny to związek nieformalny, w którym dwie osoby mieszkają przez dłuższy czas razem, ale nie są małżeństwem.

Kohabitacja w polityce

Kohabitacja w dyskusji nt. polityki pojawia się w sytuacji, gdy prezydent i premier należą do różnych partii politycznych. Do takich sytuacji dochodzi w krajach, gdzie głowa państwa jest wybierana w wyborach powszechnych.

Przykładem kohabitacji z przeszłości w polskiej polityce była m.in. sytuacja w latach 2007-2010, gdy prezydentem był Lech Kaczyński, a rządem kierował Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej.

Nowy rząd Donalda Tuska i współpraca z Andrzejem Dudą

W środę (13 grudnia 2023 r.) prezydent RP Andrzej Duda powołał na premiera Donalda Tuska (PO).

Podczas zaprzysiężenia rządu w Pałacu Prezydenckim Donald Tusk zaznaczył, że „z niezwykłą radością przyjął gotowość do pełnej współpracy ze strony" prezydenta. „Każdy, bez wyjątku, kto chce działać zgodnie ze słowami przysięgi, jaką dzisiaj składaliśmy, będzie naszym sojusznikiem, niezależnie do tego skąd przychodzi, jaką funkcję sprawuje" – dodał Tusk.

„Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż dobro ojczyzny i pomyślność naszych obywateli. To jest nasze obywatelskie wyznanie wiary, to będzie motto, które każdej pani i każdemu panu ministrowi będzie przyświecało. To motto jest dla nas wielkim zobowiązaniem" – podkreślił premier.

We wtorek (12 grudnia) rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania w Sejmie. „Za" głosowało 248 posłów, z kolei „przeciw" było 201. Nikt nie wstrzymał się od głosu.