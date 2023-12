Szef MS Adam Bodnar poinformował w środę, że wysłał wniosek do premiera Donalda Tuska o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej.

"Adam Bodnar już składa hołd lenny Brukseli, wpisując Polskę do Prokuratury Europejskiej. Nieważne, że bez tego uniknęlibyśmy zbędnej unijnej biurokracji. Nieważne, że Polska sama poradziła sobie z mafiami VATowskimi i dla wielu państw jest przykładem" - napisał w czwartek Kaleta.

Dodał, że "dla nowego ministra sprawiedliwości liczy się tylko to, aby przypodobać się Brukseli". "Polski minister już był. Teraz będzie unijny" - stwierdził Kaleta.

W środę minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapewnił, że będzie robił wszystko, "aby naprawić to, co zostało popsute, jeżeli chodzi o kwestie związane z praworządnością, żeby Polska była lojalnym państwem członkowskim UE, oraz by Polska wypełniała zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych".

Szef MS poinformował też, że premier Donald Tusk powołał w środę Międzyresortowy Zespół do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Bodnar przekazał ponadto, że wysłał wniosek do premiera Donalda Tuska o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej, co było jedną z jego pierwszych decyzji po objęciu urzędu. Zaznaczył, że to bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa środków unijnych.