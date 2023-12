Projektami uchwał powołującymi Komisje śledcze dot. tzw. afery wizowej oraz Pegasusa Sejm miał się zająć już 12 grudnia. Jednak decyzją Prezydium Sejmu, punkty te zostały przełożone.

Zgodnie z harmonogramem obrad we wtorek 19 grudnia o godz. 14:00 Sejm zajmie się sprawozdaniem Komisji ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.