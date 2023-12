Jeszcze dziś pójdę złożyć zeznania na policję. Mamy do czynienia z człowiekiem, który jest niesłychanie brutalny, niesłychanie agresywny i działający fizycznie wobec osób, co do których nie ma wątpliwości, że są posłami - powiedział PAP Antoni Macierewicz (PiS), opisując sytuację, do której doszło w niedzielę w siedzibie PAP.