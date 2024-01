Jednym z tematów niedzielnej rozmowy w Radiu Zet było zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika.

Piłka po stronie rządowej

"W tej chwili wszystko zależy od dobrej woli lub braku dobrej woli ministra sprawiedliwości i rządu w tej sprawie. Jeżeli pan minister sprawiedliwości będzie chciał, żeby panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wasik byli dalej w więzieniu, to oczywiście będzie mógł sprawę dać +na żółwia+ i ich z więzienia jeszcze przez wiele tygodni czy miesięcy nie zwolnić" – powiedział Czarnecki.

Głodówka, zagrożone zdrowie i zwieranie szeregów w PiS

Dopytywany, czy to nie jest tak, że Kamiński i Wąsik "za kratami" to jest dla nich idealne paliwo polityczne, odpowiedział: "Nie kosztem ludzkiego cierpienia, bo przecież jeden z nich jest w bardzo poważnym stanie zdrowotnym".

Na pytanie, czy ma na myśli Kamińskiego, odparł: "Tak słyszymy. Jego kondycja zdrowotna po kilku dniach głodówki jest bardzo niedobra i to zagraża być może nawet jego życiu w najbliższej przyszłości, więc to nie jest obszar gry politycznej".

Równi i równiejsi po obu stronach barykady

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (PO) podkreślił w trakcie rozmowy, że "wszyscy są równi wobec prawa, nie ma ludzi, którzy są równiejsi". "Jeżeli ktoś jest przestępcą, to jego miejsce jest w więzieniu. Panowie Kamiński i Wąsik nie są żadnymi więźniami politycznym, bo to urąga logice i przede wszystkim urąga przyzwoitości. Więźniów politycznych to mamy na Białorusi. To nie są więźniowie polityczni, tylko przestępcy" - ocenił Tomczyk.

Pytany, czy minister sprawiedliwości Adam Bodnar powinien jak najszybciej wydać opinię ws. tego, czy należy ułaskawić Kamińskiego i Wąsika, odpowiedział: "Uważam, że pan minister Bodnar bez zbędnej zwłoki przeprowadzi procedurę, która jest przewidziana w kodeksach. Nie wiem, czy moje zdanie na ten temat nie byłoby próbą wywarcia wpływu na ministra Bodnara. Uważam, że pan Wąsik i Kamiński to są przestępcy. (...) Jeżeli ktoś przekracza uprawnienia (...) to moim osobistym zdaniem jest oczywiście to, że ci panowie powinni kontynuować odsiadywanie wyroku" - powiedział wiceszef MON.

Afera gruntowa

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

W czwartek prezydent Andrzej Duda przekazał, że zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika oraz że wnioskuje do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił z więzienia obu polityków PiS na czas postępowania.

Minister Bodnar potwierdził, że w piątek rano otrzymał pismo w tej sprawie i wszczął postępowanie. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska