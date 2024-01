"Plany Moskwy nie kończą się na Ukrainie. Agresja prowadzona przez Rosję od tak wielu miesięcy pokazuje, że Rosja ma możliwości odbudowania swego potencjału militarnego aż do poziomu, który stanowi prawdziwe zagrożenie dla Sojuszu, a szczególnie - dla jego członków na wschodniej flance" - powiedział prezydent RP.

Duda późnym popołudniem w dyskusji w Domu Trójmorza, zatytułowanej "NATO oraz przyszłość odstraszania i obrony na wschodnim froncie Europy" ("NATO and the Future of Deterrence and Defense on Europe's Eastern Front").

Tematem panelu były zagrożenia stojące przed NATO, wymagające skutecznego odstraszania i obrony, a także działania, które mogą podjąć państwa Trójmorza należące do NATO na rzecz wzmocnienia sojuszu. W panelu uczestniczyli ambasadorowie Polski, Estonii i Słowacji przy NATO: Tomasz Szatkowski, Juri Luik i Peter Bator, dyskusję moderował ekspert think tanku Atlantic Council, Ian Brzeziński.