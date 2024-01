Z sondażu zaufania IBRIS wynika, że Marszałek Sejmu Szymon Hołownia po raz trzeci z rzędu jest na czele rankingu. "W styczniu cieszy się 54,4 proc. zaufania (22 proc. zdecydowanie, 32,4 proc. raczej)" - pisze Onet. Zaznacza, że to więcej o 8,8 pkt proc. niż w grudniu, gdy osiągnął wynik 45,6 proc. "Marszałkowi Sejmu nie ufa 27,9 proc. (-3,9 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 17,2 proc. (-5,4 pkt) osób" - wynika z badania.

Portal podkreśla, że polityk osiągnął nowy rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów IBRIS dla Onetu. Przypomina, że poprzedni rekord został ustanowiony we wrześniu 2020 r. i wynosił 52,2 proc. – należał do Andrzeja Dudy, który rozpoczynał wtedy swoją drugą kadencję na stanowisku prezydenta.

Na drugim miejscu rankingu uplasował się Rafał Trzaskowski. Jak wynika z badania, zaufanie do prezydenta Warszawy deklaruje w tym miesiącu 47,4 proc. osób (21,2 proc. zdecydowanie, 26,2 proc. raczej). Onet zaznacza, że to więcej o 4,1 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Politykowi nie ufa 37,6 proc. (+2,4 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 13,8 proc. (-6,5 pkt) badanych.

Na trzecim miejscu w znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej ufa 42,7 proc. badanych (13,9 proc. zdecydowanie, 28,8 proc. raczej). To mniej o 1 pkt proc. w porównaniu do badania zrealizowanego w grudniu. Negatywne zdanie o liderze PSL ma 31,1 proc. (+3,7 pkt), a neutralne 20,6 proc. (-2,7 pkt) osób.

"Tuż poza podium znalazł się Andrzej Duda. Prezydent RP w sondażu zaufania IBRIS zdobywa 41,3 proc. pozytywnych wskazań. To więcej o 2,6 pkt proc. niż miesiąc wcześniej. Brak zaufania do polityka deklaruje 47,9 proc. (+8,4 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 10,3 proc. (-11,5 pkt) uczestników sondażu" - pisze Onet.

Ilu Polaków ufa Tuskowi?

Piątą pozycję w rankingu utrzymał premier Donald Tusk. Darzy go zaufaniem 38,9 proc. badanych. To więcej o 1,4 pkt proc. w porównaniu do grudnia. Negatywne uczucia wzbudza u 47,9 proc. (+1 pkt), a neutralnie wypowiada się o nim 13,2 proc. (-1,4 pkt) ankietowanych.

Do czołówki powrócił były szef rządu Mateusz Morawiecki, któremu ufa 38,4 proc. pytanych. W porównaniu z grudniem to wzrost aż o 8,3 pkt proc. Polityk ma jednak 50,9 proc. negatywnych wskazań (-2,1 pkt). Neutralnie podchodzi do niego 9,6 proc. (-6,7 pkt) osób.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL — 35,4 proc. (+5,7 pkt), wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy — 35,3 proc. (+7,8 pkt), minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z KO — 33,5 proc. (+5,5 pkt) i europoseł, współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń — 33,4 proc. (+1,4 pkt).

W rankingu debiutuje minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który cieszy się zaufaniem 29,8 proc. osób. "Na plus może zaliczyć przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi. Na minus przemawia bardzo duży odsetek, który nie zna nowego ministra. To aż 41,8 proc. badanych" - pisze Onet.

Ponadto, liderami rankingu braku zaufania, przez zdobycie największej liczby negatywnych odpowiedzi są: b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (62,4 proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (56,4 proc.), b. premier Mateusz Morawiecki (50,9 proc.) oraz wicemarszałek i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak (50,3 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 19-20 stycznia 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).(PAP)