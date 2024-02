Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych skierowała wniosek do Prokuratora Generalnego o wystąpienie do KPRM z żądaniem zabezpieczenia i przekazania komisji korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną do i przez Michała Dworczyka, od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 3 czerwca 2020 r., dotyczącej lub związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych - gdzie obejrzeć transmisję?

Transmisję z posiedzenia komisji śledczej ds. wyborów kopertowych można oglądać na kanałach rządowych w social mediach; m.in. na kanale YouTube.

Jak przebiegało posiedzenie komisji ds. wyborów kopertowych 26 stycznia?

Na zamkniętym posiedzeniu, które odbyło się w 26 stycznia, komisja powołała nowych świadków. Jak wynika ze stenogramu z posiedzenia nowi świadkowie to: b. wiceprzewodniczący Porozumienia Robert Anacki, poseł PiS Michał Cieślak; doradca ministra spraw wewnętrznych i administracji, członek rady nadzorczej PWPW Wiktor Klimiuk, oraz b. szef gabinetu politycznego MSWiA Michał Prószyński.

Wiktor Klimiuk był członkiem gabinetu politycznego i doradcą szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz członkiem Rady Nadzorczej PWPW. Przewodniczący komisji Dariusz Joński uzasadnił, że jak wynika z raportu NIK, Wiktor Klimiuk w imieniu ministra udzielał wszystkich wyjaśnień Najwyższej Izbie Kontroli w toku prowadzonej przez nią kontroli.

Komisja przesłucha Michała Prószyńskiego, szefa gabinetu politycznego ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2019-2023. Joński mówił, że "jako członek gabinetu politycznego ministra, Prószyński podejmował czynności związane z decyzją premiera w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta Polski".

Przed komisją stawi się również Robert Anacki, radny Gorzowa Wielkopolskiego i były wiceprzewodniczący partii Porozumienie. Witold Tumanowicz (Konfederacja) zgłaszając świadka powiedział, że "sam pan Anacki wysyłał nam maila – widać, że ma sporą wiedzę na temat przebiegu wyborów korespondencyjnych".

Kolejnym świadkiem będzie poseł Michał Cieślak, który pojawił się w zeznaniach b. posła Porozumienia Michała Wypija. Wypij podczas przesłuchania został zapytany, jakiego posła miał na myśli, mówiąc w jednym z wywiadów o polityku Porozumienia, który, kiedy wracał ze spotkania z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim do hotelu sejmowego to przez całą drogę wymiotował ze strachu. Wypij twierdził przed komisją, że "tym posłem jest obecny poseł poseł Michał Cieślak".

Cieślak tego samego dnia, w trakcie zeznań Wypija, napisał na Twitterze, że "pan Michał Wypij pomylił osoby, fakty i okoliczność. Nigdy nie byłem wzywany/zapraszany przez kogokolwiek z PiS-u w sprawie wyborów korespondencyjnych. To prezydium zarządu partii w głosowaniu tajnym wskazało moją kandydaturę na urząd ministra, głosował również Michał Wypij". W związku z tym Waldemar Buda złożył wniosek o przesłuchanie Cieślaka przed komisją.

