Projekt uchwały Koalicji 15 października w sprawie TK stwierdza, że obecnie nie pełni on konstytucyjnej funkcji. Zawiera apel do wszystkich sędziów Trybunału o rezygnację, stwierdza nieważności wyboru tzw. dublerów i uznaje, że Julia Przyłębska nie jest prezesem, przypominając, że dopuszczała się manipulowania składami orzekającymi. Przyjmując uchwałę, Sejm zwróciłby się do innych organów państwa, by nie stosowały orzeczeń obecnego TK. W projekcie jest też zapowiedź zmian w konstytucji i stworzenie Trybunału Konstytucyjnego od podstaw.

