– Należy jak najszybciej zmienić przepisy, tak aby każda część samochodowa została objęta kodem GTU_07 – apeluje Adam Małyszko, prezes Forum Recyklingu Samochodów. Wskazuje, że tak przyjęto przy transakcjach objętych procedurą podzielonej płatności, gdzie znacznikiem MPP (metoda podzielnej płatności) zostały objęte wszystkie części i akcesoria do pojazdów samochodowych (wykazane w załączniku 15 ustawy o VAT).

– Dlaczego nie zrobić tego przy oznaczaniu części samochodowych kodem GTU_07? – zastanawia się ekspert.

Dodaje, że rozróżnienie ich na te, które oznacza się kodem GTU_07, i te, które nie są nim objęte, nie ma żadnego uzasadnienia. Utrudnia natomiast pracę księgowych i naraża przedsiębiorców na wysokie kary.

Skąd ten wymóg

Kodem GTU_07 trzeba oznaczać zarówno dostawy krajowe, jak i wewnątrz wspólnotowe oraz eksport. Nie ma znaczenia, czy część samochodowa jest nowa, czy używana.

Obowiązek wynika z rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.). Rozporządzenie to wprowadziło od 1 października br. wymóg oznaczania w JPK_V7 niektórych dostaw i usług odpowiednimi kodami GTU.

Niemałe zamieszanie

Jeden z kodów GTU_07 dotyczy pojazdów oraz części samochodowych, ale oznaczonych wyłącznie kodami CN 8701–8708 oraz CN 8708 10. W związku z tym niektóre elementy pojazdów nie są oznaczane w JPK_V7, a inne są. Księgowi głowią się teraz, jak to rozróżnić.

Na dodatek minister tak sformułował przepis, że wymienił w nim pozycję objętą grupowaniem CN 8708, a następnie osobno podał jeszcze kod zawarty w tym grupowaniu jako podklasa – 8708 10.

Ministerstwo Finansów samo przyznało na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl), że podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708. W odpowiedziach na pytania dotyczące nowego JPK resort wyjaśnił, że: „grupa GTU_07 obejmuje towary o kodach CN 8701–8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej”.

– Odpowiedź ta niewiele wyjaśnia i z pewnością nie daje pełnego obrazu, jaka dostawa części powinna być objęta GTU_07 – uważa Adam Małyszko.

Problem ze zderzakami…

Prezes FORS zwraca uwagę na to, że zgodnie z oznaczeniami CN:

grupowanie 8708 obejmuje części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych grupowaniem 8708 10 pozycjami od 8701 do 8705,

podgrupa 8708 10 oznaczona jest jako „Zderzaki i ich części”, a dopiero jej podkategorie sugerują oznaczenia poszczególnych zderzaków, przy czym nazwa tego grupowania nie ogranicza go wyłącznie do grupowań 8701–8705, lecz wskazuje na wszelkie zderzaki i ich części – do pojazdów objętych każdym kodem CN, nie tylko 8701–8705 (jak inne części z grupowania 8708, ale również nie tylko do pojazdów z grup 8701–8708 (bo i takiego ograniczenia nie wprowadzono). Zobacz również: Pandemia Covid-19 doprowadziła Polaków na skraj załamania nerwowego Pandemia Covid-19 doprowadziła Polaków na skraj załamania nerwowego

Wniosek z tego jest taki, że każda część zakwalifikowana jako zderzak lub część zderzaka powinna być oznaczana kodem GTU_07.

…i zestawami

Jeszcze większy problem – jak zauważa prezes Małyszko – jest przy kwalifikowaniu zestawów, np. całego układu napędowego. Dlaczego? Bo według klasyfikacji ministra skrzynia biegów podlega oznaczeniu GTU_07, a silnik już nie.

Innym przykładem jest koło jezdne sprzedawane jako jeden towar. Felga jest objęta obowiązkiem oznaczenia GTU_07, a opona już nie. Ekspert wyjaśnia, że całość podlega jednak oznaczeniu.

Natomiast części wykorzystywane w ramach usługi naprawy nie muszą być co do zasady oznaczane kodem GTU, jeżeli ich dostawa stanowi element kompleksowej usługi (wpływa na jej cenę). Jeśli jednak na fakturze części zostaną wyszczególnione, to – jak podkreśla Adam Małyszko – jeżeli kod GTU_07 dotyczy chociaż jednej z nich, to cała faktura musi być w ten sposób oznaczona w JPK_V7.

Chcąc wspomóc księgowych, Forum Recyklingu Samochodów sporządziło tabelę, w której podpowiada, jaka część samochodowa powinna być oznaczona kodem GTU_07, a jaka nie (patrz tabela). Nie jest to jednak – jak zastrzega prezes FORS – wiążąca wykładnia, bo przygotowane zestawienie nie zostało oficjalnie potwierdzone przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wysoka kara

O błąd, jak widać, nietrudno, a i podatnicy nie mogą być pewni, czy za nieprawidłowe oznaczenie kodem GTU urząd skarbowy nałoży na nich karę 500 zł. Zgodnie z ustawą o VAT taka grzywna grozi za każdy błąd w ewidencji, „który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji”.

– Wciąż nie wiadomo, co należy rozumieć przez to sformułowanie – zwraca uwagę prezes Małyszko. Jego zdaniem więc dopiero w praktyce podatnicy przekonają się, czy karana będzie każda pomyłka w kodach GTU, również taka, która nie ma de facto żadnego znaczenia dla prawidłowego rozliczenia VAT.

Wiążąca informacja

Podatnik może w tym zakresie liczyć na pomoc Krajowej Informacji Skarbowej, ale tylko jeśli złoży wniosek o wiążącą informację stawkową (WIS).

KIS nie udziela bowiem w tym zakresie odpowiedzi ani telefonicznie (poprzez infolinię KIS), ani e-mailem. W sprawie właściwego sklasyfikowania towaru według Nomenklatury Scalonej CN lub usług według PKWiU (celem oznaczenia ich odpowiednim symbolem GTU) nie wydaje też interpretacji indywidualnych, a tylko WIS. Organ ma na jej wydanie trzy miesiące.

Opłata co do zasady wynosi 40 zł, ale jest ona mnożona przez liczbę towarów i usług, o którą pyta podatnik.

Może coś się zmieni

Niewykluczone, że w rozporządzeniu z 15 października 2019 r. będą zmiany. Poinformował o tym wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi z 6 listopada 2020 r. na interpelację poselską nr 12180. Wyjaśnił, że resort prowadzi „analizy dotyczące konieczności ewentualnego wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie GTU”. ©℗

Jakie dostawy oznaczać kodem GTU_O7, a jakich nie oznaczać