Komisja zwraca uwagę, że w okresie pandemii wykonywanie zleceń na życzenie (w tym transportu lub dostaw) odgrywa istotną rolę społeczną. Uregulowanie tej sfery świadczenia usług będzie więc miało znaczenie także w procesie odbudowy gospodarki po obecnym kryzysie. Ale nie będzie to proste zadanie, bo taki sposób zarobkowania jest bardzo zróżnicowany i trudno go prawnie zaklasyfikować według dotychczasowych kryteriów (np. stosunku pracy). Trzeba brać pod uwagę, że nowe przepisy/rekomendacje powinny rozstrzygać takie elementy jak np. status prawny zatrudnionych poprzez platformy, podleganie systemowi zabezpieczenia społecznego, warunki pracy (w tym zapewnienie bhp), ewentualny dostęp do informacji o zasadach funkcjonowania platform.

– Zależy nam na pewno na tym, aby zarobkującym w ten sposób zapewnić minimalne standardy. Platformy powinny gwarantować bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy, nawet bez jednoznacznego przesądzania, że są one pracodawcą w rozumieniu obecnych przepisów. Na pewno są bowiem jej organizatorem – tłumaczy Barbara Surdykowska z biura eksperckiego, dialogu i polityki społecznej NSZZ „Solidarność” (brała udział we wspomnianych rozmowach z KE).

– Trzeba wyeliminować świadczenie takich usług bez prawa np. do chorobowego lub bez odkładania środków na świadczenia emerytalne. Zarobkujący w ten sposób powinni też wiedzieć o zasadach działania algorytmów, na podstawie których funkcjonują platformy. Tak aby nie wystarczało enigmatyczne wyjaśnienie ze strony tych ostatnich, że np. „dane zlecenie otrzymał ktoś inny, bo algorytm umiejscowił go na pierwszym miejscu w kolejce po zlecenie, a ty byłeś piąty” – dodaje ekspertka Solidarności.

W praktyce takie rozwiązanie może być jednak niemożliwe do wprowadzenia. Znaczna część zarobkujących poprzez platformy ma bowiem całkowitą swobodę np. co do czasu wykonywania zadań (uaktywniają aplikację, kiedy chcą i przez dowolnie wybrany przez siebie czas).

– W Polsce widoczna jest tendencja do ograniczania obowiązków pracodawców związanych z bhp. Była ona wyraźna np. w trakcie rozmów dotyczących uregulowania na stałe pracy zdalnej. To nieprawidłowy trend – dodaje.

Wstępne opinie pracodawców w tej sprawie są znacznie ostrożniejsze. Wskazują oni, że omawiane zagadnienia (minimalne wymogi pracy w niestandardowych formach) w dużej mierze uregulowała już dyrektywa z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE (Dz.Urz. z 11 lipca 2019 r., L 186/105; państwa członkowskie mają ją wdrożyć do 1 sierpnia 2022 r.). Zatrudniający podkreślają też pozytywne znaczenie omawianej formy świadczenia usług dla rynku pracy, czyli m.in. możliwość elastycznego zarobkowania (oraz dorabiania do zwykłej pensji), co ma szczególne znaczenie w kryzysowej sytuacji. Jest to także sposób na rezygnację z pracy na czarno i rozpoczęcie legalnego zatrudnienia (wyjście z szarej strefy).