Ale to niejedyne powody do zadowolenia. Według policji nastąpiło wyraźne zwiększenie dynamiki spadku przestępstw z udziałem nieletnich. Zanotowano 18,9 tys. przypadków. To historyczny wynik – najniższy od co najmniej dekady. Sprawił, że udział czynów nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw zbliżył się do 2 proc. Podczas gdy jeszcze dekadę temu sięgał ok. 9 proc., a pięć lat temu prawie 5 proc. Spadek jest zatem dwucyfrowy, tak jak w latach 2014–2015.