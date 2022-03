"Liczę, że to będzie w najbliższym czasie, w tym miesiącu. Bo sytuacja jest nadzwyczajna zarówno dla całej Unii Europejskiej, jak i dla Polski i te stare spory, które wyglądają dziś jak dziecinna igraszka wobec tego, co się dzieje na Wschodzie są nikomu niepotrzebne" - powiedział Müller w radiowej Trójce, pytany o możliwość odblokowania środków w ramach KPO przez Unię Europejską.

Reklama

Podkreślił, że w najbliższym czasie Sejm zajmie się zgłoszonymi przez prezydenta i grupę posłów projektami ustaw, dotyczących likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Reklama

"Więc i z naszej strony jest dobra wola i ze strony Komisji Europejskiej liczę, że w tym miesiącu ten temat zostanie zamknięty" - wskazał.

Pytany, co oznacza, że temat zostanie zamknięty, powiedział: "Jest projekt ustawy pana prezydenta, klubu. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu chcemy go rozpatrywać, tak aby został przyjęty i zorganizowany, bo ta deklaracja dotycząca Izby Dyscyplinarnej jest aktualna i ją zrealizujemy".

W opinii rzecznika rządu, bazą do prac powinien być projekt prezydencki "i taka jest kierunkowa decyzja, aby właśnie na tym projekcie budować".

"Oczywiście, jakieś poprawki mogą się pojawić, ale bazą do dalszych działań jest projekt pana prezydenta" - podkreślił.

Pytany czy w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace, powiedział: "Myślę, że w przyszłym tygodniu jest to możliwe, bo teraz mamy posiedzenie Rady Unii Europejskiej. Liczę, że te deklaracje też tam […] będą już jasne".

Polski KPO został przedstawiony KE na początku maja. Termin jego

PE wzywa KE do podjęcia działań wz. z mechanizmem warunkowości w budżecie Unii

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do podjęcia pilnych działań i natychmiastowego zastosować mechanizm warunkowości związanej z praworządnością powiadamiając o tym na piśmie zainteresowane państwa członkowskie, poinformował Parlament. Rezolucję w tej sprawie przyjęto 478 głosami do 155, przy 29 wstrzymujących się od głosu.

W ocenie Parlamentu, mechanizm warunkowości związanej z praworządnością powinien obejmować także fundusze NextGenerationEU.

"W przyjętej w czwartek rezolucji europosłowie z zadowoleniem przyjęli niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalający skargi Węgier i Polski na rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności, a także wnioski Trybunału, że rozporządzenie jest zgodne z prawem UE i jej uprawnieniami w zakresie praworządności" - czytamy w komunikacie.

Parlament podkreśla, że nadszedł czas, aby Komisja wypełniła swoje obowiązki strażniczki Traktatów i natychmiast reagowała na obecne poważne naruszenia zasad praworządności w niektórych państwach członkowskich, co stanowi poważne zagrożenie dla interesów finansowych Unii.

"Bezczynność i pobłażliwe podejście do struktur oligarchicznych oraz systemowe naruszanie praworządności osłabiają całą Unię Europejską i podważają zaufanie jej obywateli" - czytamy także.

Posłowie uważają, że odpowiedź Komisji na orzeczenia TSUE z 16 lutego 2022 r. jest "niewystarczająca" i podkreślają, że Komisja ma obowiązek wdrażania prawodawstwa UE "niezależnie od kalendarza wyborczego w państwach członkowskich".

W rezolucji odnotowano, że w październiku 2021 r. Parlament wszczął postępowanie przeciwko Komisji w związku z niestosowaniem przez nią rozporządzenia i próbą "gry na czas". Posłowie podkreślają, że Mechanizm Warunkowości w zakresie Praworządności powinien być stosowany zarówno do budżetu Unii Europejskiej, jak i do funduszy pakietu NextGenerationEU.

Rozporządzenie w sprawie uwarunkowania dostępu do funduszy UE od praworządności weszło w życie 1 stycznia 2021 roku, jak dotąd Komisja nie zastosowała go. 11 marca 2021 roku, Polska i Węgry zaskarżyły rozporządzenie do Trybunału Sprawiedliwości UE. 16 lutego 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargi Węgier i Polski.

Trybunał stwierdził, że przewidzianą w tym rozporządzeniu procedurę można zainicjować tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione powody, by uznać nie tylko, że w danym państwie członkowskim doszło do naruszeń zasad państwa prawnego, ale przede wszystkim, że naruszenia te wpływają lub stwarzają poważne ryzyko wpływu - w sposób wystarczająco bezpośredni - na należyte zarządzanie finansami w ramach budżetu Unii lub na ochronę jej interesów finansowych.

W rezultacie - jak podkreślił TSUE - celem zaskarżonego rozporządzenia jest ochrona budżetu Unii przed wystarczająco bezpośrednim wpływem na niego naruszeń zasad państwa prawnego w państwie członkowskim, a nie samo w sobie nakładanie kar za takie naruszenia.

przez Komisję Europejską minął 3 sierpnia 2021 r. Dotychczas plan nie został zatwierdzony.

Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro - ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.