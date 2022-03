"Korekty podatkowe różnego rodzaju są przygotowywane. Myślę, że niebawem może być ogłoszony pakiet" - powiedział Muller w Radiu Zet.

Dopytywany o doprecyzowanie terminu, oznajmił: "Myślę, że w ciągu tygodnia-dwóch ogłosimy pewne zmiany dotyczące w ogóle systemu podatkowego".

"Co do reformy podatków, to chcę powiedzieć, że my patrzymy teraz dużo szerzej na ten temat z racji tego, że mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, potrzebujemy też pewnych impulsów fiskalnych, czyli obniżenia podatków, bo będzie wysoka inflacja. W związku z tym musimy patrzeć na to kompleksowo" - zaznaczył.

Projektowany pakiet miałby - jak podkreślił - obejmować obniżenie podatków, potencjalne przedłużenie tarczy antyinflacyjnej i inne rozwiązania fiskalne, które mogłyby zdławić mocniej inflację.