Na wtorkowej konferencji prasowej szef Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prokurator generalny Zbigniew Ziobro i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchało przedstawili propozycje zmian w Kodeksie karnym, które, jak wskazywali, pozwoliłyby na skuteczniejszą walkę z agentami obcych wywiadów w Polsce.

Reklama

Ziobro tłumaczył, że obecne wyzwania stające przed bezpieczeństwem państwa wymagają nowych rozwiązań. Jak wskazał, pracował nad nimi zespół złożony z pracowników MS, prokuratury oraz służb, działający przed przewodnictwem Warchoła. "Wypracował on pewną propozycję, którą chcemy dzisiaj przedstawić. To jest propozycja robocza - czas biegnie teraz bardzo szybko; ona podlegała będzie jeszcze dalszym dyskusjom, ale chcemy, by została możliwie szybko wprowadzona" - powiedział szef MS.

Reklama

"Proponujemy, by oprócz obecnego przestępstwa działania w obcym wywiadzie, rozszerzyć zakres karalności również na rzecz działalności wywiadowczej. Ta działalność wywiadowcza obejmowałaby wszystkie działania hybrydowe" - zapowiedział Warchoł. "Sprawcy maskują swoje działania; robią różnego rodzaju przybudówki, w których niebezpośrednio działają na szkodę państwa polskiego. To są różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, działania hybrydowe. Chcemy w związku z tym tego typu działania również objąć karalnością" - mówił.

"Działalnością wywiadowczą będzie czynność lub zespół czynności, podejmowanych w interesie lub na rzecz obcego państwa, wywiadu lub zagranicznego podmiotu, polegających na pozyskiwaniu, przekazywaniu wiadomości, których ujawnienie może naruszyć interes państwa w zakresie ochrony niepodległości, integralności terytorialnej, bezpieczeństwa zewnętrznego lub wewnętrznego, obronności, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego, potencjału naukowego lub gospodarczego, lub na prowadzeniu innych działań naruszających interes państwa w tym zakresie" - zreferował.

Warchoł wskazał również, że działanie takie będzie, zgodnie z proponowanymi przepisami, podlegało surowszej karze niż obecnie. "Proponujemy podwyższenie kary od lat 5 w dolnym wymiarze, natomiast w typie kwalifikowanym, tam gdzie działalności wiąże się z przekazywaniem obcemu wywiadowi informacji szkodzących państwu polskiemu, od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności" - zapowiedział.

Warchoł zapowiedział również wprowadzenie nowego typu przestępstwa - przygotowania do działań szpiegowskich. "Często przestępcy tłumaczą się tym, że nie mieli świadomości, że rozmawiają z agentem obcych służb i działają na szkodę własnego państwa. Tak jak mamy nieumyślne paserstwo, tak powinniśmy wprowadzić takie rozwiązanie w przypadku tak poważnego przestępstwa jak szpiegostwo, mogące narazić na utratę życia milionów ludzi" - mówił. Zaznaczył, że taki przepis miałby zastosowanie przede wszystkim do funkcjonariuszy publicznych, mających dostęp do poufnych danych.

Wiceszef MS podkreślił, że przewidziane są też rozwiązania mające współpracę ze służbami sojuszniczymi, by mogły pomagać Polsce w działaniach kontrwywiadowczych. Jak wskazał, zgodę na działalność danej sojuszniczej służby miałby wydawać premier na wniosek szefa ABW.