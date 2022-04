Prawie co trzeci Polak popiera pomysł ułatwienia dostępu do broni palnej; odmiennego zdania jest blisko dwie trzecie badanych - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Z kolei, co druga osoba zapytana przez IBRiS uważa, że ułatwienie dostępu do broni palnej zmniejszy jej poczucie bezpieczeństwa.

Na pytanie "Czy popierasz pomysł ułatwienia dostępu do broni palnej w Polsce?" twierdząco odpowiedziało 29 procent ankietowanych (w tym 15 procent uznało że "zdecydowanie tak", a 14 procent - "raczej tak"). Przeciwko takiemu pomysłowi jest z kolei 65 procent pytanych przez IBRiS (32 procent udzieliło odpowiedzi "raczej nie", a 33 procent - "zdecydowanie nie"). Zdania w tej sprawie nie ma 6 procent ankietowanych. Reklama Na pytanie "W jaki sposób ułatwienie dostępu do broni palnej w Polsce wpłynie na Twoje poczucie bezpieczeństwa?" aż 50 procent respondentów stwierdziło, że ulegnie ono zmniejszeniu (28 procent "zdecydowanie zmniejszy", a 22 procent - "raczej zmniejszy"). Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa deklaruje 20 procent przebadanych przez IBRiS (9 procent "zdecydowanie zwiększy", a 11 procent - "raczej zwiększy"). Dla 30 procent pytanych ułatwienie dostępu do broni palnej w Polsce nie wpłynie na zmianę poczucia bezpieczeństwa. Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 1-2 kwietnia 2022 roku metodą CATI na próbie 1100 osób.