Skończy się za to instrumentalne wszczynanie postępowań karnoskarbowych tuż przed upływem terminu przedawnienia podatku. Wszystko to wynika z projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, do którego dotarł DGP. Projekt autorstwa Ministerstwa Finansów nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, znajduje się w konsultacjach wewnętrznych.