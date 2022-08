Po wyroku TK, czyli przez ostatnie półtora roku, zauważam wyraźny wzrost postępowań przeciwko aktywistkom i innym osobom udzielającym informacji w sieci na temat aborcji farmakologicznej, udostępniających grafiki, numery telefonów. Pomagam osobom, przeciwko którym zostają wszczynane postępowania przez policję, są to m.in. postępowania związane z udzielaniem informacji. Taka sytuacja jest niepokojąca z punktu widzenia praw człowieka, bo dostęp do informacji o legalnych i bezpiecznych metodach przerywania ciąży to element praw związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym. Pamiętajmy, że przerwanie własnej ciąży nie jest w Polsce karane. Oceniam więc, że prowadzone działania wobec aktywistek mają charakter represyjny. Często na sam koniec ze względu na to, że czyn nie ma znamion przestępstwa albo nie jest szkodliwy społecznie - postępowania są umarzane.