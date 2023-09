Mł. asp. Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przekazała, że w niedzielę funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali prezesa fundacji „Szlachetny Bohater”. Wyjaśniła, że pierwszy sygnał o podejrzanej działalności organizacji policjanci otrzymali w sierpniu.

"Prawdopodobnie ta kwota będzie większa"

Mróz wskazała, że zatrzymanemu 34-letniemu prezesowi zarzucono głównie oszustwa darczyńców oraz przestępstwa związane z niewypłacaniem pieniędzy rodzicom podopiecznych fundacji. W rozmowie z PAP policjantka przyznała, że na obecnym etapie śledztwa oceniono, iż mężczyzna przywłaszczył nie mniej niż 700 tys. zł. "Ale wiemy, że prawdopodobnie ta kwota będzie większa, bo już zgłaszają się do nas i do prokuratury kolejne poszkodowane osoby" - powiedziała. Jak na razie do śledczych zgłosiło się 10 poszkodowanych; w większości to mieszkańcy Poznania i powiatu poznańskiego.

Zatrzymany prezes fundacji na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany przez sąd. Zgodnie z kodeksem karnym za oszustwo grozi do ośmiu lat więzienia, jednak w przypadku mienia znacznej wartości kara ta może zostać podwyższona do 10 lat pozbawienia wolności.

Mróz przypomniała, że pod nadzorem Prokuratury Poznań–Grunwald cały czas toczy się również śledztwo, dotyczące nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Fundacji „Łatwiej”, „Razem Łatwiej” lub „Razem Da się”.

"Osoby, które mogły zostać poszkodowane przez którąkolwiek z wymienionych fundacji lub posiadają istotne informacje związane z ich działalnością prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu pod numerem telefonu 47 77 126-24 – z osobą prowadzącą postępowanie lub pod numerem 47 77 131 90" - dodała policjantka.

autor: Szymon Kiepel