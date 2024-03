Wojewódzki sąd administracyjny uchylił wczoraj decyzję środowiskową w sprawie wydobycia węgla brunatnego w odkrywkowej kopalni Turów, zarządzanej przez spółkę Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). W 2022 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na wydobycie węgla do 2044 r. Wcześniejsza koncesja na wydobycie obowiązywała do 2026 r. Według sądu decyzja ta była niezgodna z polsko-czeską umową, która miała zakończyć spór wokół kopalni. Czesi wskazywali, że jej dalsza eksploatacja przyczynia się do suszy na pograniczu z Polską.

Decyzja nie jest prawomocna, co oznacza, że PGE GiEK przysługuje prawo do odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

