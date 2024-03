- W tej chwili trwa analiza i oczekiwanie na uzasadnienie wyroku. Nie wiemy, co się znajdzie w uzasadnieniu – czy znajdzie się tam propozycja usunięcia uchybień w koncesji, czy tylko wskazanie, że przysługuje nam prawo do odwołania do wyższej instancji – mówi Dołkowski.

Jak dodaje, związkowcy nie spodziewają się większych protestów przed uzasadnieniem, a potem będą czekać na decyzję właściciela ws. odwołania się od wyroku. - Musimy prowadzić rozmowy z właścicielem z ministerstwem, co oni o tym myślą, jeszcze przed uzasadnieniem. My ze strony związkowej jeszcze bardziej wzmogliśmy czujność. - mówi w rozmowie z Forsal.pl.

W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów.