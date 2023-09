Wygraliście z Polakami w sprawie Turowa, ale znowu rozpoczęła się walka w sądach o to, do kiedy ma działać polska kopalnia.

Wygraliśmy? Mam wrażenie, że każda ze stron uważa, że przegrała. I nikt nie jest zadowolony.

Reklama

Ostatecznie musieliśmy wam zapłacić sporo pieniędzy.

To prawda. Ale czeskie media pisały, że trzeba było wynegocjować więcej. Oczekiwały też zagwarantowania w umowie, że kopalnia przestanie działać do konkretnego roku. Aktywiści uznali wręcz, że umowa to porażka, bo celem miało być zatrzymanie wydobycia węgla w Turowie. A tego nie osiągnęliśmy.