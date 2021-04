Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Komitet postanowił utrzymać docelowy przedział stopy funduszy federalnych na poziomie 0-0,25% i oczekuje, że właściwym będzie utrzymanie tego przedziału do czasu, gdy warunki na rynku pracy osiągną poziom zgodny z ocenami Komitetu dotyczącymi maksymalnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2% i będzie zmierzała do tego, by przez pewien czas utrzymywać na poziomie umiarkowanie przekraczającym 2%" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Fed zapowiedział, że będzie nadal zwiększać swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 80 mld USD miesięcznie i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką o co najmniej 40 mld USD miesięcznie do czasu osiągnięcia znacznego postępu w realizacji jego celów dotyczących maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen.

FOMC podtrzymał też plany skupu aktywów "w skali niezbędnej dla zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku".