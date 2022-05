Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższym okresie. Przy odpowiednim zaostrzeniu kursu polityki pieniężnej Komitet spodziewa się, że inflacja powróci do celu 2%, a rynek pracy pozostanie silny. Dla wsparcia tych celów Komitet podjął decyzję o podwyższeniu docelowego przedziału stopy funduszy federalnych do 3/4-1% i przewiduje, że właściwe będzie dalsze jej podwyższanie" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)