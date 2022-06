Czerwiec to dziewiąty z rzędu miesiąc podwyżek stóp procentowych w Polsce. Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę Narodowego Banku Polskiego o 0,75 pkt proc. - do 6 proc. Na początku października ub.r. - tuż przed początkiem podnoszenia kosztu pieniądza - podstawowa stopa banku centralnego wynosiła 0,1 proc. Wyższe stopy procentowe automatycznie przekładają się na oprocentowanie kredytów i ograniczają do nich dostęp.