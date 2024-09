Ekonomiści rekomendują wyprzedaż forinta

Analitycy banku zalecają sprzedaż waluty węgierskiej gdy jej wycena spadnie do 410 forintów za euro. W poniedziałek do godziny 14:45 w Budapeszcie forint spadł o 0,4 proc. do 394,6, co jest drugim najgorszym wynikiem na rynkach wschodzących po brazylijskim realu. Obligacje w forincie przyniosły w tym roku zwrot w wysokości 1,6 proc., znacznie poniżej średniej rynków wschodzących wynoszącej 5,4 proc., twierdzą analitycy Bloomberg News. Obligacje te wypadły również gorzej od swoich odpowiedników w regionie. „Sytuacja makroekonomiczna na Węgrzech nadal się pogarsza” – stwierdzili w raporcie w poniedziałek strategowie, m.in. Arnav Gupta.

Przygotowując wezwanie do sprzedaży forinta, Morgan Stanley opierał się na podobnym katalogu zagrożeń, które już wywołały pesymizm u analityków w innych bankach, takich jak Barclays i Citigroup. Morgan Stanley widzi niewielkie szanse na to, że Unia Europejska odblokuje zamrożone fundusze z KPO Węgier w nadchodzącym czasie. Na to nakładają się obawy, jakie niosą ze sobą kolejne wybory parlamentarne, jakie odbędą się za półtora roku.

Rzeź forinta coraz bliżej

Zakłady na osłabienie forinta mnożą się od czasu, gdy Bloomberg poinformował we wrześniu, że ​​premier Viktor Orban jest gotowy zrezygnować z obietnic konsolidacji budżetu przed wyborami w 2026 roku. Rząd musiał również obniżyć prognozy wzrostu gospodarczego po tym, jak inwestycje i inne wskaźniki zaskoczyły rynek spadkami.

Finansowe skutki populizmu

„Uważamy również, że zarówno polityka pieniężna, jak i polityka fiskalna mogą być w przyszłości postrzegane przez rynki jako rozrzutne (z ang. loose)” – stwierdził Morgan Stanley.

Oczekuje się, że węgierski bank centralny w Budapeszciewznowi obniżanie stopy referencyjnej na swoim kolejnym posiedzeniu we wtorek, twierdzą pytani przez Bloomberga eksperci. Zastępca prezesa Węgierskiego Banku Narodowego Barnabas Virag powiedział, że przerwa w cyklu łagodzenia stóp w sierpniu była tymczasowa i że jest miejsce na jedną lub dwie ćwierćpunktowe obniżki w tym roku, w zależności od rozwoju inflacji i decyzji monetarnych Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Fed dokonał w zeszłym tygodniu większej, niż oczekiwano obniżki stóp procentowych, bo o pół punktu procentowego. Odbyło się to tuż po obniżce o ćwierć punktu, jaką ogłosił EBC.

Główna stopa inflacji na Węgrzech spadła również do najniższego poziomu od trzech i pół roku, do 3,4 proc. w sierpniu, co mieści się w przedziale tolerancji węgierskich decydentów określających poziom stóp procentowych, wynoszącym 1 punkt procentowy wokół ich celu 3 proc.

Rynek czeka na obniżkę stóp procentowych

Narodowy Bank Węgier obniży główną stopę procentową o ćwierć punktu do 6,5 proc. we wtorek, uważają wszyscy 24. ekonomiści pytani przez Bloomberg News. Decyzja zostanie ogłoszona o 14:00 w Budapeszcie, po czym godzinę później zostanie wydane oświadczenie i nowe prognozy inflacji.