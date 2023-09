To fatalna decyzja. Mimo dwucyfrowej inflacji i mimo tego, że w przyszłym roku będziemy musieli odmrozić ceny, będzie odwrócenie czasowo zawieszonego VAT i czeka nas skok cen, RPP zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych.

Od razu przyszła recenzja z rynków finansowych, które zareagowały fatalnie. To, co się dzieje z wartością złotówki, to jest załamanie kursu walutowego.- dodał dr Dudek.