Sklepy otwarte we Wszystkich Świętych 2025. Czy 1 listopada sklepy są otwarte? Gdzie zrobimy zakupy?
Obowiązujący w Polsce od kilku lat zakaz handlu w święta państwowe i kościelne sprawia, że większość dużych sklepów, supermarketów i galerii handlowych pozostanie zamknięta. Planując ten weekend, Polacy powinni liczyć się z koniecznością wcześniejszego zaopatrzenia się w niezbędne produkty, szczególnie że również dzień później, 2 listopada, przypada niedziela niehandlowa.
Ustawa o ograniczeniu handlu a 1 listopada
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ograniczenia handlu w niedziele i święta, 1 listopada – jako dzień ustawowo wolny od pracy – objęty jest ścisłym zakazem. Oznacza to, że popularne dyskonty, hipermarkety oraz sklepy w centrach handlowych nie będą obsługiwać klientów. Celem ustawy jest zapewnienie pracownikom handlu możliwości spędzenia tego ważnego dnia, poświęconego pamięci zmarłych, z rodziną. Z uwagi na to, że 2 listopada wypada w niedzielę niehandlową, przez cały weekend 1-2 listopada dostęp do większości placówek handlowych będzie bardzo ograniczony.
Gdzie zrobimy zakupy we Wszystkich Świętych? Wyjątki od zakazu
Mimo ogólnego zakazu, prawo przewiduje szereg wyjątków, które pozwalają na prowadzenie działalności handlowej w ten świąteczny czas. Lista placówek, które mogą być otwarte 1 listopada, jest ściśle określona. Zakupy będzie można zrealizować przede wszystkim w:
- Małych sklepach osiedlowych i franczyzowych: Działalność handlowa jest dozwolona w placówkach, w których za ladą stanie sam właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. Obejmuje to często punkty popularnych sieci, takich jak Żabka czy Carrefour Express, których decyzja o otwarciu i godziny pracy zależą od indywidualnego franczyzobiorcy.
- Stacjach paliw: Stacje benzynowe, które często oferują szeroki asortyment podstawowych produktów spożywczych i przemysłowych, będą otwarte – nierzadko w standardowych, całodobowych godzinach.
- Placówkach związanych bezpośrednio ze świętem lub bieżącym funkcjonowaniem: Czynne będą na przykład kwiaciarnie (choć wiele z nich może sprzedawać tylko w ramach stoisk przycmentarnych), piekarnie, cukiernie i lodziarnie.
- Aptekach i punktach aptecznych: Zapewniając ciągłość dostępu do leków, placówki te pozostają otwarte.
- Innych miejscach wyłączonych z zakazu: Do wyjątków należą również sklepy na dworcach, lotniskach, w hotelach oraz placówki pocztowe, jeśli prowadzą działalność handlową.