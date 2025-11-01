Sklepy otwarte we Wszystkich Świętych 2025. Czy 1 listopada sklepy są otwarte? Gdzie zrobimy zakupy?

Obowiązujący w Polsce od kilku lat zakaz handlu w święta państwowe i kościelne sprawia, że większość dużych sklepów, supermarketów i galerii handlowych pozostanie zamknięta. Planując ten weekend, Polacy powinni liczyć się z koniecznością wcześniejszego zaopatrzenia się w niezbędne produkty, szczególnie że również dzień później, 2 listopada, przypada niedziela niehandlowa.

Ustawa o ograniczeniu handlu a 1 listopada

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ograniczenia handlu w niedziele i święta, 1 listopada – jako dzień ustawowo wolny od pracy – objęty jest ścisłym zakazem. Oznacza to, że popularne dyskonty, hipermarkety oraz sklepy w centrach handlowych nie będą obsługiwać klientów. Celem ustawy jest zapewnienie pracownikom handlu możliwości spędzenia tego ważnego dnia, poświęconego pamięci zmarłych, z rodziną. Z uwagi na to, że 2 listopada wypada w niedzielę niehandlową, przez cały weekend 1-2 listopada dostęp do większości placówek handlowych będzie bardzo ograniczony.

Gdzie zrobimy zakupy we Wszystkich Świętych? Wyjątki od zakazu

Mimo ogólnego zakazu, prawo przewiduje szereg wyjątków, które pozwalają na prowadzenie działalności handlowej w ten świąteczny czas. Lista placówek, które mogą być otwarte 1 listopada, jest ściśle określona. Zakupy będzie można zrealizować przede wszystkim w: