Generał dywizji Wojska Polskiego
Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego zostali mianowani: dowódca 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej generał brygady Krzysztof Knut, szef Agencji Uzbrojenia generał brygady Artur Kuptel, radca koordynator w Biurze Ministra Obrony Narodowej generał brygady Michał Przemysław Sprengel, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał brygady Krzysztof Zdzisław Stańczyk oraz dowódca Centrum Operacji Powietrznych – dowódca Komponentu Powietrznego generał brygady Grzegorz Stanisław Ślusarz.
Wiceadmirał Wojska Polskiego
Na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego prezydent mianował kontradmirała Piotr Niecia, zastępcę Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Generał brygady Wojska Polskiego
Nominację na stopień generała brygady Wojska Polskiego otrzymali: dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Mieczysław Gurgielewicz, zastępca szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Mariusz Sebastian Ochalski, szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 pułkownik Jarosław Rybak, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Marcin Przemysław Siudziński oraz szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego i zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Krzysztof Paweł Zwoliński.
Nadinspektor Policji
Na stopieńnadinspektora Policji mianowany został inspektor Artur Bednarek, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.
Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowany został pułkownik SG Daniel Wojtaszkiewicz, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
Na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został starszy brygadier Jacek Niewęgłowski, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
Uroczystość wręczenia aktów mianowania
Prezydent wręczy akty mianowania 11 listopada o godz. 12 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.