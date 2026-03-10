Aktualne ceny paliw w Polsce. Benzyna i olej napędowy w górę

10 marca 2026 r. ceny paliw w Polsce nadal rosną. W Poznaniu za litr oleju napędowego kierowcy muszą zapłacić od 6,59 zł do 7,74 zł. Litr benzyny PB95 (E10) kosztuje natomiast od 5,99 zł do 6,54 zł. Cena LPG wynosi od 2,68 zł do 3,17 zł za litr.

W Warszawie za litr oleju napędowego najtaniej zapłacimy 7,18 zł, a najdrożej 7,36 zł. Litr benzyny PB95 (E10) w stolicy kosztuje od 6,20 zł do 6,57 zł.

Na dzień 10 marca 2026 r. średnie ceny paliw w Polsce wynosiły:

6,20 zł za litr benzyny PB95,

6,95 zł za litr PB98,

6,92 zł za litr oleju napędowego,

2,97 zł za litr LPG.

Od 2026 r. Polacy płacą wyższą opłatę paliwową

Nowe, podwyższone stawki opłaty paliwowej obowiązują od 1 stycznia 2026 r. Zgodnie z ogłoszonym 8 grudnia obwieszczeniem opłata paliwowa na rok 2026 wynosi:

210,29 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami (wzrost o 8,09 zł),

453,52 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa (wzrost o 17,45 zł),

256,75 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w ustawie (wzrost o 9,88 zł).

Wzrost opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zgodnie z art. 37m ust. 2 stawki opłaty paliwowej podlegają corocznej waloryzacji – są podwyższane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego zmianę. Na tej podstawie minister właściwy do spraw transportu ogłasza – w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim – nowe stawki opłaty paliwowej.

Czym w ogóle jest opłata paliwowa i w jaki sposób wpływa na ceny paliw

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności związane z wprowadzeniem na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym powstaje również obowiązek zapłaty opłaty paliwowej.

Obowiązek zapłaty tej opłaty obejmuje m.in. produkcję, nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import paliw silnikowych i gazu, a także inne czynności prowadzące do naliczenia akcyzy, np. przekroczenie dopuszczalnych norm ubytków.

Opłatę paliwową od paliw silnikowych płacą zatem:

producenci paliw silnikowych i gazu,

importerzy paliw silnikowych i gazu,

podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych i gazu,

uprawnieni odbiorcy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

inne podmioty podlegające – na podstawie przepisów o podatku akcyzowym – obowiązkowi podatkowemu w zakresie akcyzy od paliw silnikowych.

Wzrost opłaty paliwowej wiąże się ze wzrostem ceny paliwa. Jest to jednak jeden z wielu elementów, na które składa się całkowita cena paliwa na stacji. Wzrost opłaty paliwowej jest odczuwalny przede wszystkim dla dużych form transportu oraz w rolnictwie.

Jakie elementy składają się na całkowitą cenę paliwa?

Jak wspomniano powyżej, opłata paliwowa stanowi jeden z elementów ceny, jaką płacimy na stacjach benzynowych za każdy litr paliwa. Na końcową cenę paliwa – w przybliżeniu w równych częściach – składają się cena w rafinerii oraz obciążenia podatkowe.

W praktyce na cenę benzyny składają się:

koszt zakupu paliwa w rafinerii, który jest ściśle powiązany z ceną ropy naftowej,

a także obciążenia podatkowe, takie jak:

akcyza, czyli podatek pośredni,

podatek VAT,

opłata paliwowa,

opłata emisyjna,

marża detaliczna (różnica między ceną hurtową a detaliczną).

Państwo ma co do zasady ograniczony wpływ na ceny paliw. Zgodnie z przepisami unijnymi (dyrektywa 2003/96/WE) nie może bowiem obniżyć akcyzy poniżej minimalnych poziomów wyznaczonych przez UE. Nie ma również wpływu na światową cenę baryłki ropy. Może natomiast zmieniać wysokość opłaty paliwowej lub stawki podatku VAT.

Na dzień 10 marca 2026 r. cena baryłki ropy wynosi około 94 dolary. To wzrost o około 55% w porównaniu z ceną z grudnia 2025 r. (dla porównania najwyższą cenę odnotowano 12 lipca 2008 r. – 147,50 dolara za baryłkę).

Akcyza wynosi obecnie:

1529 zł za 1000 l benzyny,

1160 zł za 1000 l oleju napędowego,

659 zł za 1000 kg gazu LPG przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Stawka VAT wynosi 23%. Jest to najwyższa stawka podatkowa, wynikająca z klasyfikacji tych paliw jako produktów o znacznym wpływie na środowisko. W latach 2022–2023, w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, została ona czasowo obniżona do 8%, co przełożyło się na spadek cen detalicznych o ok. 0,90 zł/l dla benzyny i 1,07 zł/l dla oleju napędowego. Od 2023 r. przywrócono jednak pełną stawkę VAT, co spowodowało wzrost cen na stacjach benzynowych średnio o około 15%.

Zdaniem ekspertów wiele wskazuje na to, że może dochodzić do podnoszenia marż przez firmy paliwowe zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej, ponieważ wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw chcą skorzystać z obecnej sytuacji i więcej zarobić.

Polska Agencja Prasowa zapytała ekspertów rynku paliw, jakie instrumenty mógłby wykorzystać rząd, aby ograniczyć ewentualny wzrost cen paliw. Zdaniem Michała Hetmańskiego z Fundacji Instrat rząd powinien przede wszystkim sprawdzić, czy dystrybutorzy i sprzedawcy paliw nie zawyżają cen w sposób nieuzasadniony.

Jak zauważył ekspert, wzrost cen ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę dotyczy głównie rynków azjatyckich, które kupują surowiec na bieżąco.

– My kupujemy ropę w dużych wolumenach przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej, Norwegii oraz z USA, w ramach długoterminowych kontraktów. Obecny wzrost cen nie powinien więc przekładać się na aż tak duże podwyżki na stacjach – wskazał Hetmański.

Dodał, że jeżeli firma paliwowa w swoim wolumenie posiada ropę kupowaną częściowo na bieżąco, to jedynie w takim zakresie powinien proporcjonalnie odzwierciedlać ewentualny wzrost cen lub problemy z dostępnością surowca, a nie "windować marże kosztem gospodarki i Polaków”.

Wśród możliwych rozwiązań eksperci wskazują również:

podatek od ponadnadmiarowych zysków nałożony na firmy zajmujące się importem, przetwórstwem i dystrybucją paliw,

czasowe obniżenie VAT i akcyzy,

przyspieszenie rozwoju elektromobilności.

Według Hetmańskiego rozwój rynku samochodów elektrycznych mógłby ograniczyć popyt na paliwa.

– Na wielu zachodnich rynkach, gdzie liczba samochodów elektrycznych znacząco wzrosła, zapotrzebowanie na benzynę spadło do tego stopnia, że paliwo potaniało, ponieważ spadła liczba klientów – powiedział ekspert. Jego zdaniem na ograniczenie zużycia paliwa mogłoby także wpłynąć obniżenie maksymalnej prędkości na drogach ekspresowych i autostradach.

PAP przytacza również opinię Jakuba Wiecha z serwisu Energetyka24.pl, który wskazuje, że obniżka VAT i akcyzy jest najbardziej oczywistym instrumentem, jeżeli rząd chce ograniczyć wzrost cen paliw. Wiech przypomniał, że z podobnych narzędzi skorzystano już w 2022 r., po wybuchu poprzedniego kryzysu energetycznego związanego m.in. z wojną w Ukrainie.

Brak reakcji rządu na podwyżki cen paliw

Przeprowadzane są jednak analizy. Dla Polsat News wypowiedział się Andrzej Domański – minister finansów.

– Zmienność na rynku jest potężna. Ja dziś rozmawiałem z ministrem energii i prezesem Orlenu i wszystkie rozwiązania są przez nas analizowane. Nie uchylamy się od działań, jeżeli będzie się to przekładać na długoterminowe wzrosty – powiedział.

Nie możemy wykluczyć żadnych działań, dzięki którym ceny na stacjach będą niższe. Wachlarz możliwości jest duży – dodał.

Pozostaje czekać na decyzje rządu w tej sprawie.

