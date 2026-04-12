Nowa inicjatywa UE – darmowe podróże po Europie dla 18-latków

Program jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które mają 18 lat. Wybrani uczestnicy otrzymają bilet DiscoverEU, który pozwoli im podróżować po krajach Unii Europejskiej oraz państwach związanych z programem Erasmus+. Nabór już trwa i potrwa tylko do 22 kwietnia 2026 r., dlatego zainteresowani nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku.

Formularz dostępny jest na stronie: youth.europa.eu/discovereu_en

Można zgłaszać się również w grupie znajomych – pod warunkiem, że wszyscy spełniają wymagania i złożą wspólny wniosek.

Bezpłatny bilet do Hiszpanii, Włoch lub Portugalii. Kto może wziąć udział?

W programie mogą wziąć osoby, które:

urodziły się między 1 lipca 2007 r. a 30 czerwca 2008 r.,

wypełnią formularz online i podadzą dane dokumentu tożsamości (dowód, paszport lub karta pobytu),

są obywatelami lub rezydentami jednego z krajów Unii Europejskiej (w tym regionów najbardziej oddalonych), krajów i terytoriów zamorskich związanych z UE oraz państw uczestniczących w Erasmus+ (m.in. Norwegia, Islandia, Serbia czy Turcja),

zaakceptują oświadczenie zawarte we wniosku.

Dodatkowo, po zgłoszeniu trzeba jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań w krótkim quizie (chyba że ktoś zgłasza się jako część grupy).

Bezpłatny bilet DiscoverEU. Jak wygląda podróż?

Osoby zakwalifikowane otrzymają bilet, który pozwoli podróżować głównie pociągami -czyli w sposób możliwie przyjazny dla środowiska. W wyjątkowych sytuacjach możliwe są też inne środki transportu. Podróż można zaplanować elastycznie – do wykorzystania jest maksymalnie 7 dni podróży w ciągu jednego miesiąca, w okresie od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2027 r.

W ramach biletu możliwe będą również podróże po Polsce. Potwierdza to komunikat Urzędu Transportu Kolejowego. Do odebrania jest 40 tys. biletów. Uczestnicy otrzymają także kartę zniżkową DiscoverEU, która daje dostęp do tańszych noclegów, wydarzeń kulturalnych, transportu lokalnego i wielu innych atrakcji. Regulamin oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej, klikając poniższy link:

commission.europa.eu lub

utk.gov.pl