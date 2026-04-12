Trump: USA zablokują Cieśninę Ormuz

Prezydent Donald Trump ogłosił w niedzielę, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpocznie natychmiastowe działania w rejonie Cieśnina Ormuz. Zgodnie z zapowiedzią, amerykańskie siły mają blokować statki próbujące wpłynąć do cieśniny oraz usuwać miny morskie, które – jak wskazał – zostały rozmieszczone przez Iran.

Trump podkreślił, że USA będą zdecydowanie reagować na wszelkie ataki. Jak zaznaczył, każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów, zostanie "wystrzelony do piekła". Odniósł się również do zakończonych niepowodzeniem rozmów pokojowych w Pakistan. Jak zaznaczył, po ich fiasku Stany Zjednoczone są gotowe „skończyć z Iranem”.

„Ze skutkiem natychmiastowym Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces BLOKOWANIA wszystkich statków próbujących wpłynąć do Cieśniny Ormuz lub ją opuścić” - ogłosił Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. „W pewnym momencie osiągniemy zasadę »WSZYSTKICH WPUSZCZAMY, WSZYSTKICH WYPUSZCZAMY«, ale Iran nie dopuścił do tego, mówiąc jedynie: »Gdzieś tam może być mina«, o której nikt poza nim nie wie” - dodał.

Fiasko rozmów USA–Iran. Spór o program nuklearny kluczową przeszkodą

Odnosząc się do nieudanych, ponad 20-godzinnych rozmów prowadzonych w Pakistanie, Donald Trump ocenił, że mimo częściowych ustaleń nie udało się osiągnąć porozumienia. Podkreślił, że negocjacje przebiegały w przyjaznej atmosferze i przyniosły postęp w wielu obszarach, jednak – jak zaznaczył – kluczowy problem pozostał nierozwiązany. Według Trumpa Iran nie wykazał gotowości do rezygnacji z ambicji nuklearnych, co było główną przeszkodą w zawarciu porozumienia.

„Pod wieloma względami uzgodnione punkty są lepsze, niż kontynuowanie przez nas operacji wojskowych do końca, ale wszystkie te punkty nie mają znaczenia w porównaniu z pozostawieniem energii jądrowej w rękach tak niestabilnych, trudnych i nieprzewidywalnych ludzi” - powiedział prezydent USA.

Wielka Brytania i inne kraje przyślą okręty przeciwminowe do cieśniny Ormuz

W niedzielnym wywiadzie z Fox News Trump poinformował, że Wielka Brytania i inne państwa przyślą okręty przeciwminowe do cieśniny Ormuz. Potwierdził też, że zamierza zablokować cieśninę.

- Mamy teraz trałowce, mamy bardzo zaawansowane, podwodne trałowce, które są najnowsze i najlepsze, ale sprowadzamy też bardziej tradycyjne trałowce. I z tego co rozumiem, Wielka Brytania i kilka innych krajów wysyłają trałowce - powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się 28 lutego 2026 r. od nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. W odpowiedzi Iran przeprowadził ataki na Izrael oraz państwa regionu Zatoki Perskiej. Celem były m.in. amerykańskie bazy wojskowe oraz obiekty cywilne, w tym lotniska i instalacje petrochemiczne.