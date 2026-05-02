Ćwiczenia Amber Shock 26 na poligonie w Orzyszu. 3,5 tys. żołnierzy NATO ćwiczy na poligonie

Rzecznik prasowy Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód ppłk. Dariusz Guzenda poinformował w sobotę, że rozpoczęte tego dnia ćwiczenia odbywają się pod kryptonimem Amber Shock 26. Ćwiczenia mają zakończyć się w piątek.

W ćwiczeniu bierze udział ponad 3500 żołnierzy z kilku krajów członkowskich Sojuszu oraz kilkaset pojazdów - powiedział w rozmowie z PAP ppłk. Guzenda.

Wojska USA i Polski na wspólnym szkoleniu

W manewrach na poligonie w Orzysz uczestniczą żołnierze 2. Pułku Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych (2CR) oraz inne jednostki z Polski i Stanów Zjednoczonych.

„Po przemieszczeniu 2. Pułku Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych na liczącej ponad 1000 km trasie z Niemiec do Polski, 2. Pułk rozmieścił swoje pododdziały na poligonie, zintegrował się z Wielonarodową Grupą Bojową NATO i został podporządkowany Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Podczas ćwiczenia jego uczestnicy będą realizowali zadania taktyczno–ogniowe, doskonaląc interoperacyjność oraz demonstrując jednomyślność i wiarygodność członków Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas realizacji postanowień na rzecz wspólnego bezpieczeństwa" - przekazał Guzenda.

Strzelanie ostrą amunicją kulminacją ćwiczeń

Jak przekazał rzecznik, kulminacyjnym momentem manewrów będzie strzelanie ostrą amunicją, zaplanowane na czwartek. Ćwiczenie Amber Shock 26 stanowi część szerszych manewrów Saber Strike 26 (SbS26), prowadzonych równolegle w Polsce, na Litwie i w Finlandii

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód koordynuje działania wielonarodowych grup bojowych NATO rozmieszczonych na Litwie i w Polsce. Odpowiada za organizację szkolenia oraz zwiększanie świadomości sytuacyjnej w regionie, a także pozostaje w gotowości do działań w ramach obrony kolektywnej zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Siedziba dowództwa mieści się w Elblągu.