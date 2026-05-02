Te kierunki na wakacje biją rekordy. Polacy rzucili się na rezerwacje

oprac. Jakub Laskowski
47 minut temu
Zima w pełni, a my już myślimy o błogim lenistwie podczas letnich wakacji. Nic dziwnego. Przełom kwietnia i maja uchodzi za najlepszy moment za planowane podróży ze względu na niższe ceny i spory wybór. Gdzie polecieć na wakacje w 2026 roku? Oto najpopularniejsze kierunki wśród polskich turystów według eSky.

Do Europy już na dobre zawitała wiosna, a to oznacza, że coraz częściej myśli uciekają ku urlopowi. To już ostatni moment, by zacząć poszukiwanie ciekawych ofert na wakacje.

Możliwości podróżowania z Polski są w zasadzie nieograniczone. Trzeba wziąć pod uwagę dostępny budżet i czas, ale bez problemu możesz przebierać w dziesiątkach kierunków. Które z nich cieszą się jednak wyjątkową popularnością w naszym kraju?

Poniżej odkryjesz ranking hitów lata 2026. Niektóre propozycje mogą na pierwszy rzut oka wydawać się zaskakujące, lecz nie ma w tym cienia przypadku, że pewne kierunki bardzo szybko zyskują na uznaniu wśród turystów.

Wakacyjne hity otwiera Malta. Dlaczego warto tam polecieć na wakacje?

Malta już od dobrych kilku lat przeżywa prawdziwy turystyczny boom, który rozpoczął się od wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Oferta wakacji w tym wyspiarskim państwie, dostępna stale się powiększa, a opinie ekspertów i odwiedzających są jednogłośne. Malcie zdecydowanie warto dać szansę!

Maltańczycy z dumą pielęgnują swoją unikalną kulturę i język, choć prawie nigdzie nie powinieneś mieć problemu z dogadaniem się w języku angielskim. Mieszanka brytyjskiej, włoskiej i arabskiej kultury znajduje swoje odzwierciedlenie w kuchni, architekturze i historycznych zabytkach. Wiele z nich znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Latem może zachwycać cudowna, słoneczna pogoda, piękne plaże oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Maltę uznaje się też za raj dla fanów nurkowania i wszelkiego rodzaju sportów wodnych.

Prawdziwa perła, którą odkrywa coraz więcej osób. Albania na wakacje

Jeszcze kilka lat temu Albania była przez wielu postrzegana jako czarna dziura na mapie Europy. Państwo to zmienia się jednak niczym w kalejdoskopie, a coraz więcej osób zbiera się na odwagę, by poznać je z bliska. Po powrocie opinie są niemal jednogłośne, że Albania to fenomenalne miejsce, które po prostu trzeba zobaczyć.

Najbardziej zachwyca bogactwo naturalne. Piękne bałkańskie krajobrazy pełne jezior, gór i dolin przemieszane są z plażami, które są oblewane przez wody Morza Adriatyckiego.

Warto również poznać Tiranę, prężnie rozwijającą się metropolię, która zaskakuje cudowną architekturą. Możesz w niej zauważyć zderzenie wielu kultur i ślady bogatej, choć burzliwej historii całego państwa. Albańczycy są niezwykle pozytywnie nastawieni do turystów, co tylko potęguje wzrost popularności tego kraju!

Majorka, czyli hiszpański raj dla plażowiczów. Ukochana wyspa Polaków

Największa wyspa Balearów jest z drugiej strony bardzo dobrze znana wszystkim fanom letniego wypoczynku. To jedno z wakacyjnych centrów całej Europy, które przykuwa uwagę przede wszystkim rajskimi plażami i zatoczkami. Coś dla siebie znajdują również fani sportów wodnych oraz wędrówek górskich. Oferta lotów z Polski jest naprawdę bogata, co oczywiście również wpływa na popularność tego kierunku.

Coś dla siebie znajdą tu zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby szukające nocnych rozrywek. Majorka kryje w sobie wiele słynnych na całą Europę klubów i barów, do których zjeżdżają najlepsi DJ-e świata. W niektórych miejscach ta wyspa nigdy nie zasypia!

Wakacje we Włoszech. Sardynia w czołówce ulubionych kierunków

Chociaż Sardynia jest integralną częścią Włoch, tutejsi mieszkańcy bardzo mocno pokazują swoją odrębność. Poza włoskim możesz tu także usłyszeć język sardyński, który jest wypadkową wpływów katalońskich. Poszukiwaczy wakacyjnych przeżyć w szczególności mogą jednak przekonać przepiękne piaszczyste plaże, przez niektórych porównywane do tych, które można odkryć na Karaibach.

Sardynia może jednak zachwycać nie tylko wielbicieli plażowania czy wodnych przygód. To również miejsce obfitujące w przyrodnicze perełki, parki narodowe oraz trasy trekkingowe. Pyszne jedzenie z unikalnymi lokalnymi składnikami pobudza kubki smakowe, a kryjące w sobie setki lat historii miasta zachęcają do błądzenia uliczkami przez długie godziny. Miejscowościami w szczególności godnymi odwiedzenia są Alghero, Cagliari, Olbia, Castelsardo czy Sassari.

Ogrom pięknych miejsc do odkrycia. Grecja znów wśród hitów na lato

Trudno wskazać jeden powód, dla którego warto odwiedzić Grecję - to niezwykle różnorodny kraj. Szukasz pełnego odpoczynku? Baza hoteli all inclusive czy rajskich plaż na Wyspach Jońskich, Cykladach czy Peloponezie naprawdę robi wrażenie. Jesteś fanem historii? Odwiedź Kretę, starożytną Olimpię, Ateny czy Saloniki. Lubisz górskie wędrówki? Masyw Meteorów czy Olimp to prawdziwe cuda natury.

Niemal wszędzie naturalne piękno i czysta woda łączą się z zabytkami liczącymi sobie tysiące lat. Do tego należy dołożyć unikalną na europejską skalę kulturę, fantastyczną muzykę, przepyszną kuchnię i niesamowitą grecką gościnność.

Źródło: PAP
