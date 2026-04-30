Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 16:03
Prąd może kosztować znacznie więcej, jeśli nie dopełnisz jednego formalnego obowiązku. Chodzi o dokument, o którym wielu osób wciąż nie wie albo odkłada go „na później”. Sprzedawcy energii już przypominają, że brak złożenia oznacza korektę rachunków i powrót do wyższych stawek za prąd. Sprawdzamy, kogo dotyczy ten obowiązek i co dokładnie trzeba zrobić.

Bez tego dokumentu prąd będzie droższy

Przypomnijmy, że w drugiej połowie 2024 roku część odbiorców korzystała z energii elektrycznej po maksymalnych, ustawowo ograniczonych cenach. Była to forma wsparcia państwa, która pozwalała płacić mniej za prąd mimo rosnących kosztów energii.

Teraz sprzedawcy energii wymagają potwierdzenia, że odbiorca miał prawo do takiej preferencyjnej ceny. Jeśli dokument nie zostanie złożony, rachunki mogą zostać przeliczone według zwykłych stawek wynikających z umowy. To oznacza wyższe opłaty za prąd.

Kogo dotyczy ten obowiązek w 2026 roku?

Wszyscy mikro, mali lub średni przedsiębiorcy i rolnicy, którzy w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2024 korzystali z ceny maksymalnej energii elektrycznej 693 zł/MWh, muszą złożyć informację o pomocy do podmiotu udzielającego tej pomocy, czyli do swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Jeżeli w drugiej połowie 2024 roku prąd był rozliczany według preferencyjnych stawek, sprzedawca energii ma prawo żądać złożenia odpowiedniego dokumentu. Brak oświadczenia działa na niekorzyść odbiorcy.

Dlaczego sprzedawcy energii wymagają tego oświadczenia?

Preferencyjna cena prądu była traktowana jako forma pomocy publicznej. Zgodnie z przepisami taka pomoc musi być udokumentowana. Sprzedawca energii nie może „przyjąć na słowo”, że odbiorca spełniał warunki, tylko potrzebne jest formalne potwierdzenie. Wymóg złożenia oświadczenia wynika z ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych aktów prawnych związanych z kosztami energii elektrycznej.

Jeżeli dokument nie trafi do sprzedawcy, uznaje się, że odbiorca nie miał prawa do tańszego prądu. W efekcie stosowane są standardowe stawki umowne, które są wyższe niż ceny maksymalne.

Co grozi, jeśli dokument nie zostanie złożony?

Brak złożenia dokumentu oznacza realne konsekwencje finansowe. Będzie to dużo wyższy rachunek za prąd, na skutek korekty wcześniejszych rozliczeń. Dostawca energii przeliczy zużycie według cen umownych, które są wyższe od maksymalnych, a rolnicy i przedsiębiorcy będą zmuszeni dopłacić różnicę między tymi cenami (od kilku do nawet kilkudziesięciu tys. zł). Dlatego sprzedawcy energii coraz częściej wysyłają przypomnienia i komunikaty ostrzegawcze.

Gdzie i jak złożyć dokument?

Dokument składa się bezpośrednio u swojego sprzedawcy energii elektrycznej. W większości przypadków można to zrobić:

  • online przez formularz,
  • e-mailem,
  • listownie lub w punkcie obsługi klienta.

Sama procedura nie jest skomplikowana i zwykle zajmuje kilka minut.

Wzór oświadczenia do pobrania

Poniższy dokument PDF trzeba wydrukować, podpisać i odesłać do swojego sprzedawcy, z którym była zawarta umowa w okresie II półrocza 2024 roku.

Wzór informacji o pomocy De Minis

Jak wypełnić oświadczenie - instrukcja

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

Oświadczenie trzeba złożyć do końca czerwca 2026.

Można jeszcze poprawić błędy. Korekty oświadczeń nadal są możliwe

Choć pierwotny termin na złożenie oświadczenia upłynął 30 lipca 2025 roku, to nie oznacza, że przedsiębiorcy są całkowicie zamknięci na poprawki. Termin został przedłużony do 30 czerwca 2026. Przedsiębiorca, który złożył informację o pomocy do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy, może usunąć w tej informacji błędy, omyłki pisarskie lub rachunkowe lub braki formalne, które wpływają na ustalenie, czy dany przedsiębiorca spełnia warunki otrzymania pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Chodzi m.in. o takie sytuacje jak:

  • nieczytelny podpis, błędne dane identyfikacyjne, literówki czy pomyłki w numerach. Sprzedawcy energii mogą wezwać do uzupełnienia lub poprawienia takich braków, a ich skorygowanie leży w interesie odbiorcy.

To ważne, bo brak reakcji albo pozostawienie błędnego oświadczenia może oznaczać poważne konsekwencje finansowe. W takim przypadku rozliczenia mogą zostać przeliczone według standardowych stawek wynikających z umowy, co w praktyce oznacza wyższe rachunki za prąd.

Dlatego jeśli ktoś ma wątpliwości co do poprawności złożonego dokumentu, nie powinien zwlekać. Lepiej złożyć korektę niż ryzykować dopłaty.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: forsal.pl
