NFZ podnosi ceny w sanatoriach 2026. Tyle zapłacą kuracjusze po 1 maja

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 13:37
Od 1 maja 2026 zmienia się cennik pobytu w sanatoriach NFZ. Dla wielu kuracjuszy oznacza to wyższe opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie, choć leczenie nadal pozostaje finansowane przez fundusz. Ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za turnus i które pokoje podrożeją najbardziej? Sprawdzamy nowe stawki obowiązujące w sezonie wiosenno-letnim.

Komu przysługuje sanatorium na NFZ?

Wyjazd do sanatorium na NFZ nie jest dostępny dla każdego "od ręki". Trzeba mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zostać zakwalifikowanym do leczenia uzdrowiskowego. Dopiero wtedy fundusz pokrywa koszty zabiegów i opieki medycznej. Warto jednak pamiętać, że pacjent nadal płaci za nocleg i wyżywienie, a te koszty od maja 2026 roku będą wyższe.

Nowe stawki od 1 maja 2026?

Od 1 maja do 30 września 2026 roku będą obowiązywać nowe stawki za pobyt w sanatorium na NFZ. Wysokość opłat została określona w przepisach Ministra Zdrowia.

Pobyt w sanatorium 2026 - kto za co płaci?

W przypadku wyjazdu do sanatorium obowiązuje prosta zasada - pacjent opłaca zakwaterowanie oraz wyżywienie, NFZ pokrywa leczenie i zabiegi wynikające z choroby podstawowej.

Dla kuracjusza kluczowa jest tzw. stawka dzienna która zależy od standardu pokoju. Im lepsze warunki, tym wyższa opłata. Najwięcej zapłacą osoby wybierające pokój jednoosobowy, z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, nawet ponad 40 zł za dobę. Z kolei najtańsze opcje, czyli pokoje wieloosobowe bez łazienki, to wydatek rzędu kilkunastu złotych dziennie. Różnice w cenach wynikają głównie z liczby osób w pokoju oraz tego, czy ma on własną łazienkę, czy jest częścią tzw. studia.

Ile trzeba zapłacić po 1 maja za wyjazd do sanatorium na NFZ?

W okresie od maja do września 2026 roku kuracjusze zapłacą za jeden dzień pobytu:

  • 40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • 37,40 zł – pokój jednoosobowy w studiu,
  • 33,20 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
  • 27,30 zł – pokój dwuosobowy z łazienką,
  • 24,90 zł – pokój dwuosobowy w studiu,
  • 19,50 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
  • 14,80 zł – pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • 13,60 zł – pokój wieloosobowy w studiu,
  • 11,90 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Ile trzeba zapłacić za 21 dni w sanatorium?

Standardowy pobyt w sanatorium na NFZ trwa 21 dni. W praktyce oznacza to, że za cały turnus to koszt:

  • 858,90 zł - pobyt w pokoju jednoosobowym z łazienką,
  • 573,30 zł - pobyt w pokoju dwuosobowym z łazienką.

Do tych kwot trzeba doliczyć inne wydatki, które nie są refundowane, takie jak:

  • dojazd do uzdrowiska,
  • opłata klimatyczna,
  • koszty pobytu opiekuna,
  • zabiegi rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową.
Nowe zasady wyjazdu do sanatorium na NFZ 2026. Jak długo trzeba czekać na wyjazd do sanatorium z NFZ w 2026 roku?

Kto nie płaci za pobyt w sanatorium 2026?

Nie wszyscy kuracjusze ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Z opłat zwolnione są m.in.:

  • osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest, na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat,
  • ucząca się młodzież do 26. roku życia,
  • dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, bez ograniczenia wieku.

Co zabrać do sanatorium?

Do wyjazdu do sanatorium należy się odpowiednio przygotować. Oto lista rzeczy, które będą potrzebne:

  • dowód tożsamości,
  • dokumentacja medyczna,
  • leki przyjmowane na stałe,
  • kosmetyki,
  • ubrania codziennie i sportowe przeznaczone na zabiegi,
  • bielizna osobista,
  • odzież wierzchnia odpowiednia do spacerów przy różnej pogodzie,
  • szlafrok,
  • ręczniki,
  • telefon i ładowarka.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do pobrania

Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
testament, spadkobiercy, spadkodawca, notariusz, majątek
Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Spadkobierca nie zapisze swojej ostatniej woli w ten sposób
Chiny znalazły pretekst do podboju. Nowy konflikt wisi na włosku
Chiny znalazły pretekst do podboju. Nowy konflikt wisi na włosku
Wizualizacja wieżowca pracowni AS+GG oraz zdjęcie pokazujące aktualny etap budowy
Najwyższy wieżowiec świata znów w budowie. Ma już sto pięter
