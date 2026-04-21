Ci, którzy mają kostkę brukową na posesji, muszą płacić specjalny podatek. Chodzi o niemałe pieniądze

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
dzisiaj, 07:11
Ci, którzy mają kostkę brukową na posesji, muszą płacić specjalny podatek. Chodzi o niemałe pieniądze
Ci, którzy mają kostkę brukową na posesji, muszą płacić specjalny podatek. Chodzi o niemałe pieniądze/ShutterStock
Coraz częściej próbujemy w Polsce ujarzmić naturę kostką brukową i betonem, a potem dziwimy się, że natura wraca do nas… rachunkiem. Deszcz, który jeszcze niedawno był darmowym zasobem, dziś potrafi kosztować – i to dosłownie. „Podatek od deszczu” stał się realnym narzędziem do walki z betonozą. W założeniu ma zmusić właścicieli nieruchomości do zmiany myślenia o przestrzeni. Pytanie, kto faktycznie daninę musi płacić i dlaczego coraz trudniej jej uniknąć.

Więcej betonu, mniej zieleni. Betonoza zalewa Polskę. Jak się kończy to nadmierne uszczelnianie przestrzeni? Buntem przyrody. Coraz więcej miast doświadcza skutków nadmiernego uszczelniania powierzchni. Brak zieleni to nie tylko kwestia estetyki. To realny wpływ na temperaturę w mieście, retencję wody i komfort życia mieszkańców. Latem nagrzane place oddają ciepło jak kaloryfery, a podczas ulewy woda nie ma gdzie wsiąkać – więc płynie tam, gdzie znajdzie ujście.

Polska dodatkowo zmaga się z problemem suszy hydrologicznej. Każdy kolejny metr betonu oznacza mniej wody w glebie i niższy poziom wód gruntowych. A gdy przychodzą intensywne opady, infrastruktura nie nadąża – pojawiają się podtopienia, zalane parkingi i ulice zamieniające się w strumienie. To nie są incydenty, tylko powtarzalny efekt źle zaprojektowanej przestrzeni.

Polska wysycha, a deszcz nie nadąża

Na to wszystko nakłada się jeszcze jeden problem – susza hydrologiczna. Polska od lat zmaga się z niedoborem wód gruntowych, a każda uszczelniona powierzchnia tylko pogłębia ten stan.

Deszcz, który kiedyś naturalnie zasilał glebę, dziś w ogromnej części trafia bezpośrednio do kanalizacji. Zamiast wspierać lokalny obieg wody, staje się obciążeniem dla systemów odprowadzania. A te, przy coraz gwałtowniejszych opadach, zwyczajnie nie dają rady. Efekt? Albo mamy suszę, albo lokalne powodzie. Coraz rzadziej coś pomiędzy.

Podatek od deszczu. Państwo przestaje dopłacać do betonu

Właśnie dlatego została wprowadzona opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, potocznie nazywana „podatkiem od deszczu”. Obowiązuje w Polsce od stycznia 2018 roku na podstawie przepisów prawa wodnego i nie jest żadnym ewenementem. Podobne rozwiązania funkcjonują od lat w innych krajach europejskich.

Założenie jest proste. Jeśli ktoś zabudowuje teren w taki sposób, że woda nie może wsiąkać w grunt, powinien współuczestniczyć w kosztach systemu, który tę wodę musi przejąć.

To nie jest kara za posiadanie działki. To próba przeniesienia części odpowiedzialności na tych, którzy najbardziej ingerują w naturalny obieg wody.

Kto naprawdę zapłaci? Liczy się więcej niż sama powierzchnia

Wokół tej opłaty narosło sporo mitów. Przede wszystkim taki, że dotyczy ona każdego właściciela domu z kostką brukową. W praktyce kryteria są znacznie bardziej konkretne.

Aby opłata została naliczona, muszą zostać spełnione dwa warunki jednocześnie - wskazuje serwis biznes.info. Po pierwsze, powierzchnia działki musi przekraczać 3500 metrów kwadratowych. Po drugie, więcej niż 70 procent tej powierzchni musi być uszczelnione, czyli wyłączone z biologicznie czynnej części gruntu. To oznacza, że głównym adresatem przepisów są właściciele dużych obiektów: centrów handlowych, hal magazynowych, rozległych parkingów czy dużych osiedli.

Nie oznacza to jednak, że osoby prywatne są całkowicie poza systemem. Właściciele dużych posesji, na których dominują dachy, podjazdy i betonowe tarasy, mogą nieświadomie przekroczyć ustawowe progi. A wtedy opłata przestaje być teorią.

Ile kosztuje deszcz, który nie może wsiąknąć?

Stawki określone w przepisach wydają się niewielkie – maksymalnie 0,50 zł za metr kwadratowy powierzchni uszczelnionej rocznie w przypadku braku jakichkolwiek rozwiązań retencyjnych.

Problem polega na skali. Przy dużych inwestycjach koszty rosną bardzo szybko. Parking o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych to wydatek rzędu 5 tysięcy zł rocznie. W przypadku większych obiektów mówimy już o stałych kosztach liczonych w dziesiątkach tysięcy złotych. Dla przedsiębiorców to kolejna pozycja w budżecie i kolejny powód, by inaczej projektować przestrzeń.

Retencja się opłaca. Dosłownie

System nie jest jednak wyłącznie restrykcyjny. Przewiduje też wyraźne zachęty dla tych, którzy zdecydują się zatrzymywać wodę na swojej działce. Już częściowe rozwiązania retencyjne pozwalają obniżyć stawkę do 0,30 zł za metr kwadratowy. W przypadku bardziej zaawansowanych systemów, które zatrzymują ponad 30 procent odpływu, opłata spada do 0,15 zł.

W praktyce oznacza to jedno. Inwestycja w zbiorniki na deszczówkę, ogrody deszczowe czy przepuszczalne nawierzchnie szybko zaczyna się zwracać. Co więcej, zgromadzoną wodę można ponownie wykorzystać do podlewania zieleni, utrzymania czystości czy w działalności gospodarczej. To nie tylko oszczędność, ale też większa niezależność od rosnących cen wody.

Beton przestaje być tani

Jeszcze niedawno utwardzenie działki było synonimem wygody i trwałości. Dziś coraz częściej okazuje się, że to także źródło kosztów i problemów.

„Podatek od deszczu” jest tylko jednym z sygnałów zmiany podejścia. Coraz wyraźniej widać, że przestrzeń nie może być projektowana wyłącznie pod kątem funkcjonalności czy estetyki. Musi uwzględniać także to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka – obieg wody. A ten, jeśli zostanie zignorowany, prędzej czy później upomni się o swoje. Najczęściej wtedy, gdy zaczyna padać.

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
