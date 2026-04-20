Forsal logo

Radość na rynkach nie trwała długo. USA zatrzymały statek Iranu, ropa znów drożeje

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:58
Notowania ropy naftowej rosną po doniesieniach o zatrzymaniu przez amerykańską marynarkę irańskiego statku handlowego, który próbował przełamać blokadę portów Iranu. Według maklerów, podczas interwencji jednostka USA miała uszkodzić zatrzymany statek.

Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 88,83 USD - wyżej o 5,94 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 95,29 USD za baryłkę, w górę o 5,43 proc.

Amerykanie zatrzymali irański statek

Ropa drożeje po tym, jak amerykańska Marynarka Wojenna zatrzymała irański statek towarowy, który usiłował przełamać blokadę irańskich portów.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w niedzielę, że amerykańska Marynarka Wojenna zatrzymała irański statek towarowy, który usiłował przełamać blokadę irańskich portów. Amerykański okręt miał uszkodzić statek.

"Dzisiaj irański statek towarowy o nazwie TOUSKA, o długości prawie 900 stóp (274 m -PAP) i wadze zbliżonej do wagi lotniskowca, próbował ominąć naszą blokadę morską, ale nie udało mu się to" - napisał Donald Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Według prezydenta, irański statek zignorował ostrzeżenie amerykańskiego niszczyciela rakietowego USS Spruance, wobec czego okręt USA zatrzymał go i "wybił dziurę w maszynowni".

"Mamy pełną kontrolę nad statkiem"

"Obecnie statek jest pod opieką amerykańskiej piechoty morskiej (...) Mamy pełną kontrolę nad statkiem i sprawdzamy, co jest na pokładzie!" - napisał Trump.

Touska to irański kontenerowiec należący do państwowego armatora IRISL Group, który został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2020 r.

Jest to pierwszy statek zatrzymany przez siły USA w ramach trwającej blokady morskiej Iranu, mającej zatrzymać statki płynące z i do irańskich portów.

Wcześniej Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że dotąd 23 statki posłuchały ostrzeżeń amerykańskiej marynarki i zawróciło przed dotarciem do linii blokady.

Równolegle Iran utrzymuje własne ograniczenia ruchu przez cieśninę Ormuz, którą praktycznie blokuje od wybuchu wojny USA i Izraela z tym państwem 28 lutego.

W weekend pojawiły się informacje o irańskim ostrzale jednostek, próbujących przejść przez Ormuz.

Szanse na porozumienie z Iranem

Mimo to, prezydent USA Donald Trump widzi szanse na zawarcie porozumienia z Iranem.

Donald Trump zapowiedział, że w poniedziałek w Islamabadzie odbędzie się kolejna runda negocjacji z Iranem. Oskarżył jednocześnie Iran o poważne naruszenie zawieszenia broni i zagroził, że w przypadku braku porozumienia zniszczy irańskie mosty i elektrownie.

Z kolei Irańczycy stwierdzili, że nie ma "jasnych perspektyw" na osiągnięcie porozumienia.

Kryzys energatyczny może się pogłębić

Analitycy wskazują, że patowa sytuacja w sprawie Cieśniny Ormuz grozi pogłębieniem globalnego kryzysu energetycznego i podważa weekendowe "prognozy" prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwym szybkim zakończeniu konfliktu.

Cieśnina Ormuz została zamknięta po niecałych 24 godzinach po ogłoszeniu jej otwarcia, a władze Iranu wystosowały komunikat o ponownym jej zamknięciu i ostrzegły statki, aby się do niej nie zbliżały.

"Rynek ropy nadal uwzględnia premię za ryzyko" - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Ryzyko wzrostu cen do ponad 100 dol. za baryłkę

"Jeśli sytuacja będzie się utrzymywać tak jak obecnie, to prawdopodobnie nastąpi stopniowy wzrost cen ropy do 105-115 USD za baryłkę" - dodał.

Wiceprezydent USA JD Vance, specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner mają wylecieć do Islamabadu w poniedziałek wieczorem, aby we wtorek rozpocząć rozmowy z Iranem - poinformował urzędnik Białego Domu.

Iran na razie zaprzecza jakimkolwiek planom udziału w spotkaniu z Amerykanami.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRadość na rynkach nie trwała długo. USA zatrzymały statek Iranu, ropa znów drożeje »
Tematy: USAceny ropyropa naftowaIran
See
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj