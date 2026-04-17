Co dalej z cenami ropy? Wrócił optymizm, ale jest też jedna zła wiadomość

Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,96 proc. do 93,79 USD.

Cena Brent na ICE na czerwiec spada o 0,55 proc. do 98,82 USD za baryłkę.

Rychłe porozumienie z Iranem?

Inwestorzy oceniają wiadomości z Zatoki Perskiej. Prezydent USA Donald Trump zasugerował w czwartek, że Iran zgodził się na prawie wszystko, w tym na oddanie nuklearnego materiału, a następna runda rozmów może odbyć się już w nadchodzący weekend. Ocenił też, że może sam polecieć do Pakistanu, jeśli porozumienie będzie gotowe.

Kilka godzin później, w Las Vegas, Trump dodał po raz kolejny, że wojna powinna wkrótce się zakończyć. Prezydent USA ocenił, że przedłużenie rozejmu nie będzie konieczne, lecz jeśli ostatecznie nie dojdzie do porozumienia, prawdopodobne jest wznowienie walk.

Weszło w życie 10-dniowe zawieszenie broni między Izraelem a Libanem, wstrzymując walki w inwazji Izraela na Liban, w wyniku której zginęło ponad 2.100 Libańczyków, a ponad 2,1 miliona zostało zmuszonych do ucieczki z domu w obawie przed atakiem izraelskiej armii.

Pakistańskie źródło zaangażowane w mediację między USA a Iranem poinformowało Reutersa w piątek o postępach w dyplomacji, dodając, że zbliżające się spotkanie obu stron może doprowadzić do podpisania porozumienia. Źródło poinformowało, że strony najpierw podpiszą memorandum o porozumieniu, a następnie w ciągu 60 dni zostanie podpisane kompleksowe porozumienie.

Ile czasu zajmie odbudowa rynku energii

Jak powiedział w piątek w wywiadzie dla gazety „Neue Zuercher Zeitung” Fatih Birol, szef Międzynarodowej Agencji Energii, odbudowa produkcji energii na Bliskim Wschodzie do stanu sprzed wojny zajmie około dwóch lat.

„Jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie ponownie otwarta, musimy przygotować się na znacznie wyższe ceny energii” – powiedział Birol.

Analitycy ING szacują, że zamknięcie cieśniny Ormuz zakłóciło przepływ ropy naftowej na poziomie około 13 milionów baryłek dziennie.

„Rynek fizyczny staje się coraz bardziej napięty z każdym dniem, który mija bez wznowienia przepływu ropy przez cieśninę Ormuz” – napisali analitycy ING w raporcie.

„Kluczowym ryzykiem dla rynku jest załamanie się rozmów pokojowych między USA a Iranem. Nie jest to nierealistyczny scenariusz, biorąc pod uwagę, że żądania USA i Iranu pozostają dość rozbieżne” – dodali.

Szok podażowy bez precedensu

Rynek ropy naftowej został wstrząśnięty konfliktem, który trwa już prawie 50 dni. Działania wojenne wywołały bezprecedensowy szok podażowy, a Teheran wstrzymał większość transportu ropy przez cieśninę Ormuz, zakłócając jedną piątą światowego przepływu surowca. Niedawno Stany Zjednoczone wprowadziły również własną blokadę morską.

„Dominującym tematem nie jest teraz eskalacja, lecz stabilizacja. Rynki ropy naftowej wysyłają jasny sygnał: strach napędzał wzrosty, dyplomacja napędza korektę, a niepewność będzie napędzać zmienność” – powiedziała Priyanka Sachdeva, starsza analityczka rynkowa w domu maklerskim Phillip Nova.

„Rynek próbuje znaleźć równowagę między poprawiającymi się nagłówkami a rzeczywistością, w której każde opóźnienie w normalizacji oznacza dalszą utratę podaży i pogorszenie krótkoterminowych fundamentów. Chociaż odnotowano pewne pozytywne postępy geopolityczne, nie przełożyły się one na realną zmianę przepływów, które nadal pozostają wyraźnie ograniczone” – powiedziała Rebecca Babin, starsza traderka energii w CIBC Private Wealth Group.

Podczas wojny, która rozpoczęła się w lutym po ataku USA i Izraela na Iran, Trump często siał zamieszanie wśród inwestorów sprzecznymi oświadczeniami i zmianami stanowiska w sprawie harmonogramu konfliktu, groźbami dalszych ataków i tego, co zostało uzgodnione. Zdarzało mu się również zmieniać swoje stanowisko, gdy rynki wydawały się odrzucać jego politykę.